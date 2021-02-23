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Gündem Türkiye Uzay Ajansı'na personel alınacak! İşte şartlar
Gündem

Türkiye Uzay Ajansı'na personel alınacak! İşte şartlar

Türkiye Uzay Ajansı tarafından yayınlanan ilk personel alım ilanında, 4 temizlik görevlisi, 2 garson olmak üzere toplam 6 destek personeli alınacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 16:28:00 - 2021-02-23 16:28:58
Türkiye Uzay Ajansı'na personel alınacak! İşte şartlar

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden KPSS şartsız en az lise mezunu işçi alınacak.İLK ALIM İLANI DESTEK PERSONELİ İÇİN VERİLDİTürkiye Uzay Ajansı işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzay Ajansı'na ilk alımlar destek personeli olarak gerçekleştirilecek. Toplamda 4 temizlik görevlisi, 2 garson olmak üzere toplam 6 destek personeli alınacak. Alımlar kura ve mülakat ile yapılacak.

Başvuru nasıl yapılır?

Türkiye Uzay Ajansı işçi alımı başvuruları İŞKUR web sitesi (https://ankara.iskur.gov.tr/) üzerinden 22 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alıacak. Noter kurasına katılacakların isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacak. Noter kura çekilişi ile ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 09.03.2021 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek olup COVİD-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak.

Temizlik görevlisi alım şartları

1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak

Garson alım şartları

1- Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri/ Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara'da ikamet ediyor olmak.

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