Türkiye üretiyor Zillet gizliyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye, son 19 yılda yaptığı sanayi hamleleriyle birçok stratejik ürünü üreten sayılı ülkeler arasına girdi. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi önderliğindeki zillet ittifakı ise Türkiye’nin üretim odaklı büyüme hamlesini by pass etmek için ‘Üretim yapmıyoruz’, ‘İnşaat odaklı bir ekonomimiz var’, ‘Parayı betona gömüyoruz’ gibi hiçbir gerçeklik payı olmayan asparagasları dillendirmeye devam ediyor. Oysa Türkiye, ağır sanayiden, askeri sanayiye, stratejik ürünlerden, bor karbür üretimine, elektrikli araba bataryasından, gemi üretimine kadar 35 farklı kalemde ülkeler için kritik önem taşıyan ürünlerin seri üretimini gerçekleştiriyor.

İnkâr siyaseti

Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Millet ittifakı manipülasyon yapıyor. Gerçeği söylemiyor. Özellikle Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye üretimde büyük atılımlar yapmıştır. Türkiye bir konsept değişikliğine giderek üretim odaklı büyüme ekonomisine geçti. Bu gerçeği inkâr etmek doğru değildir. Yüksek faiz düşük kur modeliyle büyümekte mümkün değildir. Ülkemiz katma değeri yüksek ürünler üreterek büyüyor. Millet ittifakının iddiaları bu gerçeğin üzerini örtemez.”

İftira peşindeler

Millet ittifakının iftira odaklı bir politika yürüttüğünü vurgulayan değinen Albayrak, şöyle devam etti: “Türkiye üretimdeki gücüyle dış politikada da başarı kazanmaya başladı. Millet ittifakının her hangi bir projesi yok. Ya erken seçim istiyorlar. Ya da betonlaşma edebiyatı yapıyorlar. Oysa betonlaşma dedikleri şey bir kentsel dönüşümdür. Türkiye gibi deprem kuşağı üzerindeki ülkeler için bu dönüşüm kritik önem taşır. Muhalefetin bir projesi yok. Türkiye’yi nasıl yönetecekleri belli değil. Kimin ne olduğu belli olmayan bir sistemden bahsediyorlar.”

Ağır sanayi hamlesi

Zillet ittifakının iddialarının aksine Türkiye büyük bir sanayi atılımıyla büyüyor. Bu atılım istatistiklerde de kendini gösteriyor. Dünyanın ilk 4. seviye otonom elektrikli otobüsünü üretiyoruz. Gemi üretiminde dünyada 5 ülkeden biriyiz. Beyaz eşya üretiminde Avrupa’da 1., dünyada 2. ülkeyiz. Tünel Açma Makinası (TBM) üretebilen 8 ülkeden biriyiz. Jet motoru teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bor Karbür üreten 3 ülkeden biriyiz. Elektrikli araba bataryası üreten 6 ülkeden biriyiz. Yerli kovid aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Mühimmatıyla birlikte SİHA üreten 8 ülkeden biriyiz. Akıllı bomba üreten 4 ülkeden biriyiz.

Devlerle yarışıyoruz

Dış mihraklar ve yerli devşirmeleri Türkiye’nin üretim yapmasını engellese de Erdoğan iktidarı dirayetiyle kirli tuzakları boşa çıkarıyor. Türkiye halihazırda; kendi helikopterini üreten 7 ülke arasında yer alıyor. Kendi deniz topunu tasarlayıp donanma envanterine katan 4 ülkeden de biriyiz. Sanayinin olmazsa olmazı çelik üretiminde ise Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada 7. sırada yer alıyor. Hazır giyim ihracatında ise Hindistan’ın yerinden eden Türkiye dünyanın en büyük 4. ihracatçı ülkesi oldu. Kriptolu telefon üreten 6. NATO ülkesi oluşumuz da Erdoğan döneminde gerçekleşti. Ayrıca tarımsal üretimde yıllık 4.64 milyar dolar ihracat kapasitesinin yanı sıra fındık, kiraz, kayısı, incir ve un ihracatında da dünyada birinci sıradayız. Öte yandan; ağır sanayi ürünü makine ihracatımız ise 23 milyar bandını geçmiş durumda.