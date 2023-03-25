Türkiye TOGG'tan sonra bunu konuşacak! ASELSAN NEFER

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki zırhlı kara araçlarının caydırıcılığı ASELSAN yapımı NEFER'le artıyor. NEFER İnsansız Silah Stabilize Kule Sistemi hedefin otomatik tespit ve takibini yapıyor, 'ateş' komutu verilmesi halinde yüksek hassasiyetle imha ediyor.

Zırhlı aracın içinde bulunan askerî personelin çevredeki tehditlere ilişkin durumsal farkındalığını artıran NEFER, güvenliği de en üst düzeye taşıyor.

Modern orduların savunma kabiliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ASELSAN mühendislerince tasarlanıp üretilen NEFER, 6x6 ve 8x8 paletli ya da tekerlekli kara araçlarına takılabiliyor.

Hem NATO hem de Rus menşeili silahların kullanımına imkan veren NEFER'e ilgi büyük. ASELSAN Konya tesislerinde pek çok ülke ordusunun zırhlı araçlarını modernize çalışması doğrultusunda NEFER'in üretimi ve montajı gerçekleşiyor.

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Ana silahta kullanılan farklı kalibredeki top seçenekleri dışında yardımcı silah olarak kullanılan farklı kalibrelerdeki makineli tüfek seçenekleri ile farklı silahları bir arada kullanma imkanı veren NEFER, onu kullanan personele büyük avantaj sağlıyor.

NEFER İNSANSIZ SİLAH KULESİ ÖZELLİKLERİ



Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış

Gece ve gündüz görüş yeteneği

Otomatik hedef takibi

Otomatik balistik hesaplama

Lazer ile mesafe bulma yeteneği

Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları

Atış adedi sayımı

Mühimmat sonu uyarısı

Zırh koruması altında mühimmat yükleme

-32 ile +55 santigrad derece sıcaklıklar arasında çalışma

EMI/EMC için MIL-STD-461E ile uyum

Çevresel koşullar için MIL-STD-810F ile uyum

Harici sensörler ve atış kontrol sistemleri ile entegrasyon

STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması



NEFER silah kulesinde 30mm MK44 Otomatik Top, 30mm 2A42 Otomatik Top, 25mm M242 Otomatik TOp, 25mm KBA Otomatik Top ve 25mm M811 Otomatik Top ana silah olarak kullanılabiliyor.

NEFER'de yardımcı silah seçenekleri ise şöyle: 12.7mm M2 Makineleli Tüfek, 12.7mm NSV Makineli Tüfek, 7.62mm FN MAG58/M240 Makineli Tüfek, 7.62mm PKT Makineli Tüfek.

360 derecede her yöne ateş edebilen NEFER'in 25mm top, zırh ve mühimmat dahil ağırlığı 1800 kilogramı buluyor. Silah sisteminin yüksekliği ise 70 cm.