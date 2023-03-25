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Teknoloji Türkiye TOGG'tan sonra bunu konuşacak! ASELSAN NEFER
Teknoloji

Türkiye TOGG'tan sonra bunu konuşacak! ASELSAN NEFER

Yeniakit Publisher
2023-03-25 12:09:00 - 2023-03-25 12:09:54

ASELSAN Konya tesislerinde hem Batı hem de Rus silah sistemlerinin hepsine de uyacak şekilde geliştirilen NEFER, zırhlı araçların caydırıcılığını en üst seviyeye çıkarıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki zırhlı kara araçlarının caydırıcılığı ASELSAN yapımı NEFER'le artıyor. NEFER İnsansız Silah Stabilize Kule Sistemi hedefin otomatik tespit ve takibini yapıyor, 'ateş' komutu verilmesi halinde yüksek hassasiyetle imha ediyor.

Zırhlı aracın içinde bulunan askerî personelin çevredeki tehditlere ilişkin durumsal farkındalığını artıran NEFER, güvenliği de en üst düzeye taşıyor.

 

Modern orduların savunma kabiliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ASELSAN mühendislerince tasarlanıp üretilen NEFER, 6x6 ve 8x8 paletli ya da tekerlekli kara araçlarına takılabiliyor.

Hem NATO hem de Rus menşeili silahların kullanımına imkan veren NEFER'e ilgi büyük. ASELSAN Konya tesislerinde pek çok ülke ordusunun zırhlı araçlarını modernize çalışması doğrultusunda NEFER'in üretimi ve montajı gerçekleşiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Ana silahta kullanılan farklı kalibredeki top seçenekleri dışında yardımcı silah olarak kullanılan farklı kalibrelerdeki makineli tüfek seçenekleri ile farklı silahları bir arada kullanma imkanı veren NEFER, onu kullanan personele büyük avantaj sağlıyor.

 

NEFER İNSANSIZ SİLAH KULESİ ÖZELLİKLERİ


Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış
Gece ve gündüz görüş yeteneği
Otomatik hedef takibi
Otomatik balistik hesaplama
Lazer ile mesafe bulma yeteneği
Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları
Atış adedi sayımı
Mühimmat sonu uyarısı
Zırh koruması altında mühimmat yükleme
-32 ile +55 santigrad derece sıcaklıklar arasında çalışma
EMI/EMC için MIL-STD-461E ile uyum
Çevresel koşullar için MIL-STD-810F ile uyum
Harici sensörler ve atış kontrol sistemleri ile entegrasyon
STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması


NEFER silah kulesinde 30mm MK44 Otomatik Top, 30mm 2A42 Otomatik Top, 25mm M242 Otomatik TOp, 25mm KBA Otomatik Top ve 25mm M811 Otomatik Top ana silah olarak kullanılabiliyor.

NEFER'de yardımcı silah seçenekleri ise şöyle: 12.7mm M2 Makineleli Tüfek, 12.7mm NSV Makineli Tüfek, 7.62mm FN MAG58/M240 Makineli Tüfek, 7.62mm PKT Makineli Tüfek.

360 derecede her yöne ateş edebilen NEFER'in 25mm top, zırh ve mühimmat dahil ağırlığı 1800 kilogramı buluyor. Silah sisteminin yüksekliği ise 70 cm.

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

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