Türkiye sofraları dünyayı doyurdu: Tarım ve gıda ihracatında 27,79 milyar dolarlık dev rekor!

Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektörü 2025 yılını büyüme ile kapattı. İhracat bir önceki yıla göre artarak 27,79 milyar dolara ulaşırken, sektör 4,91 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek ekonominin can suyu oldu.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), TÜİK verileri ışığında hazırladığı 2025 yılı dış ticaret raporunu kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, küresel pazardaki zorluklara rağmen Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatı yüzde 0,35 artış gösterdi.

DIŞ TİCARETTE GÜÇLÜ PERFORMANS

Sektörün 2025 yılındaki toplam ihracatı 27,79 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise yüzde 25,47 artışla 22,88 milyar dolar seviyesine çıktı. İhracatın ithalatı karşılama gücü sayesinde sektör, ülke ekonomisine 4,91 milyar dolarlık net katkı sağladı. Özellikle birim ihracat değerindeki yüzde 9,38’lik artış dikkat çekti; ton başına gelir 1436 dolara yükseldi.

İHRACATIN YILDIZI: YAŞ MEYVE VE SEBZE

Geçen yıl yurt dışına en çok satılan ürün gruplarında zirve değişmedi:

  • Yaş Meyve ve Sebze: 3,87 milyar dolar

  • Şekerli Mamuller: 3,59 milyar dolar

  • Sert Kabuklu Meyveler: 2,27 milyar dolar

Ürün bazında ise rafine ayçiçek yağı 1 milyar doları aşan satışıyla liderliği göğüslerken, fındık içi ve mandalina onu yakından takip etti.

EN BÜYÜK MÜŞTERİ IRAK, EN BÜYÜK TEDARİKÇİ RUSYA

Türkiye'nin gıda ürünlerine en çok ilgi gösteren ülkelerin başında 3,4 milyar dolarla Irak geldi. Irak’ı 2 milyar dolarla Almanya ve 1,8 milyar dolarla Rusya izledi. İthalat tarafında ise Rusya 3,3 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, onu Brezilya ve Ukrayna takip etti.

 

