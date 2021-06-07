  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yıllarca Filistinlileri katleden Netanyahu çöküyor!
Kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ile Zarifoğlu'nu andı
Bel ağrısı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı
Dünya Türkiye sınırına yakın yerde terör saldırısı!
Dünya

Türkiye sınırına yakın yerde terör saldırısı!

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde, dükkan önüne bırakılan çanta içerisindeki bombanın infilak etmesi sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 19:41:00 -
Türkiye sınırına yakın yerde terör saldırısı!

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde, dükkan önüne bırakılan çanta içerisindeki bombanın infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin çarşısında, en işlek caddede bir dükkana emanet olarak bırakılan çanta içerisindeki bomba düzeneğiyle terör saldırısı düzenlendi.

Patlamada 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Çevredeki dükkanlar zarar görürken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelere başlarken yaralılar ambulanslarla beldedeki hastaneye sevk edildi.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay