Türkiye Sigorta’nın finansal sonuçları güçlü geldi

Teknik kârını da yüzde 4 arttırarak 809 milyon liraya taşıdı. Şirket, ikinci çeyreği 634.1 milyon lira net kârla kapattı. Türkiye Hayat Emeklilik ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 3.0’da 2 milyon 3 bin 907 katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde 32.5 milyar lirayla bir numarada yer aldı. Otomatik Katılım’da da 2 milyon 252 bin 699 çalışan ve 7.4 milyar lira fon büyüklüğüyle başı çekti. Türkiye Hayat Emeklilik, ikinci çeyrekte net kârını yüzde 14.25 arttırarak 801.4 milyon liraya yükseltti.

Mutlu ve gururluyuz

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye Sigorta’nın ikinci çeyrekte 5.4 milyar lira prim üretimi ve yüzde 13.74 pazar payıyla sektör liderliğini sürdürdüğünü söyledi.

Fon büyüklüğü gelişecek

Benli, Türkiye Hayat Emeklilik için de “Toplam 4 milyon 300 bine yakın katılımcıya ve 40 milyar liraya varan bir fon büyüklüğüne sahibiz” ifadesini kullandı. Benli, “18 yaş altı çocukların da BES’e dahil edilmesiyle katılımcı ve fon büyüklüğü gelişmeye devam edecektir” diye ekledi.