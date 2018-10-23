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Türkiye SIAL Paris’te 109 ülke içinde 4’üncü oldu

Gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörünün buluştuğu dünyanın en büyük gıda inovasyon fuarı SIAL Paris’te Türkiye, katılımcı firma sayısı açısından 109 ülke içinde Fransa, İtalya, İspanya’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı.

23 Ekim 2018 Salı 09:27
Türkiye SIAL Paris’te 109 ülke içinde 4’üncü oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “SIAL Paris fuarı adeta dünyanın en büyük süpermarketi. Yıldız ürünlerimizle birlikte aynı zamanda tarımsal dış ticaret stratejimizi de fuarda ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı. Gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörünün buluştuğu dünyanın en büyük gıda inovasyon fuarı SIAL Paris, 155 bin profesyonel ziyaretçiye kapılarını açtı. Türkiye, katılımcı firma sayısı açısından 109 ülke içinde Fransa, İtalya, İspanya’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı. Türkiye 2016’da 5’inci sırada bulunuyordu. Fransa’nın başkenti Paris’te iki yılda bir gerçekleştirilen fuarda, İTO’nun milli katılım organizasyonu ile bu yıl 269 Türk firması stant açtı, 42 Türk firması da bireysel olarak katıldı.

“Dünyanın en büyük süpermarketi”

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin gıda sektöründe öncüler arasında yerini aldığını belirterek, “Gıda endüstrisi Türkiye’de ihracatımızın lokomotifleri arasında. SIAL Paris fuarı da adeta dünyanın en büyük süpermarketi. Türk girişimcisi olarak bu imkanı sonuna kadar değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

SIAL Paris’te, inovasyona dayalı yıldız ürünlerle birlikte aynı zamanda tarımsal dış ticaret stratejisinin de ortaya konulduğunu vurgulayan Avdagiç, “İTO olarak Türk girişimcisine stant inşaatından, ürünlerin nakliyesine ve teşvik işlemlerinin takibine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Türk iş dünyası üzerine düşeni yapıyor, sıkıntıları fuarlarla aşıyor” dedi. Avdagiç, fuarda İTO’nun en yüksek katılımcı sayısı ile tüm SIAL Paris organizatör kuruluşları içinde birinci sırada bulunduğunu belirtti. Avdagiç, İTO olarak 2019’da gıda sektöründe SIAL Canada, SIAL China, Anuga (Almanya) ve SIAL Middle East (Birleşik Arap Emirlikleri) fuarlarında Türk firmaların katılımlarını organize edecekleri bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:27
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç
  3. SIAL Paris
  4. SIAL Canada
  5. SIAL China
  6. Anuga (Almanya)
  7. SIAL Middle East (Birleşik Arap Emirlikleri)

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