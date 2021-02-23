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Gündem Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı
Gündem

Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı

TCG Çeşme'yi F-16 savaş uçakları ile taciz eden Yunanistan, Türkiye sert tepki gösterince taciz etmediklerini tatbikat yapılan yerin Çeşme’nin uzağında olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 22:51:00 - 2021-02-23 22:53:26
Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı

  yeniakit.com.tr  

Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları , 'TCG Çeşme' gemisinin Yunan uçakları tarafından taciz edilmesi sonrası Türkiye'den yapılan sert açıklamalar üzerine geri adım atarak Türkiye’nin iddiasını yalanladı.

Yunan makamları Ege Denizi’nin geniş bir kısmında Hava Kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirildiğini bildirdi. Verilen bilgiye göre, 13:30 sularında savaş uçaklarının havalandığı ve 14: 40'ta faaliyetlerine son verdi.

Kaynaklar, Yunan savaş uçaklarının CHAFF veya FLARES taşımadığını bunların, işaret fişeği gibi görünen piroteknik kartuşlar olduğunu iddia etti.

Kaynaklar sismik araştırma gemisi Çeşme’nin tatbikatın yapıldığı bölgeden 10 deniz mili uzaklıkta olduğunu iddia etti.

Yine iddiaya göre, Yunan uçağının Türk gemisinden en yakın izi 10 deniz mili ve uçuş yüksekliğinin 19.000 fit olduğu belirtildi.

AK Parti MYK toplantısı Sözcü Ömer çelik açıklama yaptı

İstikşafi görüşmelerin sağlıklı şekilde ilerlemesine güçlü destek veriyoruz. Sonrasında Avrupa'daki dostlarımız Türkiye'ye şunu söylüyorlar: Sağlıklı zemini koruyun. Fakat bunu sadece tek taraflı olarak bize söylüyorsunuz. Yunanistan'daki kışkırtıcılık, saldırganlık devam ediyor. Bunu Yunanistan'a da söyleyin. Yunanistan'a da diyoruz ki, TC'ye karşı, TC'yi köşeye sıkıştırmak için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların bir işe yaramayacağını biz de biliyoruz siz de biliyorsunuz. Kışkırtıcı beyanlara devam ederseniz, KKTC'nin hak ve menfaatlerini zedeleyen birtakım açıklamalar yapmaya devam ederseniz, sağlıklı yürümesini istediğimiz diplomatik zeminlerin istikrarsızlaşmasından biz sorumlu olmayız. Daha sağlıklı ve temiz bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Bir tatbikat gerçekleştirecekler, sınırımızın neredeyse 20 km uzağına kadar uzanıyor. Türkiye ne kara vatanı, ne de Mavi Vatan'ı konusunda herhangi bir taviz vermeyecek. Yunanistan'ın bu açıklamalarını, bu adımlarının görmezden gelinmemesi gerekiyor. Diplomasi diye masaya davet ettiğinizde bu Türkiye'nin adımlarını tek taraflı olarak durdurması, sizinse daha maksimalist şekilde atmanız anlamına gelmiyor. Bir kere daha sağduyu olsunlar diyoruz.

Doğu Akdeniz: TSK unsurlarımız görevinin başında

Maalesef ne zaman AB Türkiye ilişkilerinde bir pozitif gündem oluşsa böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yunan jetlerinin bu kadar yakın mesafeye gelmesi ve yaptıkları eylem provakatif bir eylemdir. Biz bunlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz. Bu tablo Yunan jetlerinin sınırları aşarak, kuralları ihlal ederek aşırı bir şekilde yaklaşması neticesinde ortaya çıkmıştır. Gerginlikten yana olmadığımız söylüyoruz. Hak ve menfaatlerimizi koruyacak güce sahibiz, her şeyi göze alabilecek kararlılığa da sahibiz. Gereksiz birtakım sertleşmelere gerek yok. TSK unsurlarımız görevinin başında. Diplomatik yolları açık tutalım, müzakere yapalım, bu konuda TC yeterli deneyim ve kapasiteye sahiptir.

Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin "Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi" dedi.

"Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Dün meydana geldi" ifadelerini kullanan Akar, şöyle devam etti:

Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın.

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