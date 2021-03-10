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Ekonomi Türkiye, savunma sanayiinde bir başarıya daha imza attı
Ekonomi

Türkiye, savunma sanayiinde bir başarıya daha imza attı

HİSAR-O+ füzesi, son atışta en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı. ASELSAN, ROKETSAN ve diğer paydaşların çalışmalarıyla geliştirilen sistem, özellikle sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunmasını sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:18:00 -
Türkiye, savunma sanayiinde bir başarıya daha imza attı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin, bugüne kadar Türkiye’de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçtiğini bildirdi. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin son testlerine ilişkin bilgi verdi.

En uzak ve en yüksek

Yapılan testin kapsamına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: “HİSAR-A+ Sistemi’nin tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi’miz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarıyla geçti. Başta proje ortakları ASELSAN ve ROKETSAN olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR-O+ Sistemi, Türkiye’nin orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak. Savunma Sanayii Başkanlığının koordinesinde ASELSAN, ROKETSAN ve diğer paydaşların çalışmalarıyla geliştirilen sistem, özellikle sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunmasını sağlayacak.

Her şarta uygun

Sistemin, sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelerin oluşturduğu tehditleri her türlü hava koşulunda bertaraf etmesi hedefleniyor. HİSAR-O+ Sistemi, hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını icra edebiliyor. Sistem, en gelişmiş teknolojiyle gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine de imkan sağlıyor.

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