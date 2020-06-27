Türkiye şaşırtmaya bu yıl da devam ediyor

Buğra Kardan

Corona virüsü (Covid-19) salgınını fırsat görüp Türkiye için felaket senaryoları yazan, kara propaganda yapan manipülatör reyting kurumlarına ve fonlara duyulan güven bir kez daha sorgulanma aşamasında. Türkiye ekonomisinin yeni normalle birlikte pozitif algı sürecine girmesi karşısında, söz konusu kurumların ve fonların karalama kampanyaları, yalan yanlış açıklamaları havada kaldı.

İhracat kesintiye uğramadı

Nitekim hükümet tarafından Covid-19 tehdidine karşı önemli tedbirler alındı. Peş peşe ilan edilen kurtarma paketleriyle irili ufaklı firmaların hayata döndürülmesi; istihdamın korunması; tüketici güveninin, üretimin ve ihracatın artırılması; ilk 3 ayda yüzde 4.5 büyüme kaydedilmesi takdir topladı. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin, “İhracat haziran ayında şu ana kadar 9.1 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31.3 yukarıdayız” açıklaması ibrenin yeniden yukarıya döndüğünü ortaya koydu. Zira ihracat mart, nisan, mayıs aylarında pandeminin etkisiyle gerilemişti. Ticaret Bakanlığının girişimleri ile sayıları 100 bini ihracatçı Ailesi desteklenerek, haziranla birlikte yeniden yükselişe geçilmiş oldu.

Gerçekçi olmayan tahminler

Ekonominin toparlandığını gören ve yatırımcıları korkutma yarışına giren dış mihraklar ise devredeler. Türkiye için küçülme tahminini yüzde 5 olarak koruyan Uluslararası Para Fonu’na (International Monetary Fund-IMF) veryansın ediliyor. İmalat ve ihracat başarıları karşısında kayıtsız kalan kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s’ten yüzde 5, Standard & Poor’s’tan (S&P) yüzde 3, Fitch’ten yüzde 2 ekonomik daralma öngörüsü gelmesi eleştirilerin odağında. Dünya Bankası’nın (World Bank Group) yüzde 0.5 büyüme beklentisi de gerçekçi bulunmuyor.

Gözlemler güncellenmeli

Ekonomistler, gelinen aşamada makro ve mikro verilerin tekrar ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Senaryolara göre hareket edilmemeli, gözlemlemeler gerçekçi olmalı ve güncellenmeli. Aksi takdirde Türkiye’den ziyade paraya yön veren, yatırıma rota biçen yapılanmaların kredibiliteleri dibe vuracak” değerlendirmesinde bulunuyor.

Önlemler meyvelerini veriyor

Bu arada ekonomi yönetimince hayata geçirilen reformlar, regülatör kurumlarca alınan önlemler meyvelerini verdi. Merkez Bankası’nın politika faiz oranını yüzde 24’ten yüzde 8.25’e kadar çekmesi yatırım iştahını kabarttı. Ayrıca kamu bankalarının konut, taşıt ve tatil kredileriyle ilgili kampanyaları iç talebe ivme kattı. Zira ilk 5 ayda otomobil satışları, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 21.7 artarak 14 bin 258’e, hafif ticari taşıt satışları yüzde 13.9 artarak 36 bin 567’ye çıktı.

İbre yukarı yönlü

Konut satışlarında da ibre yukarıya döndü. Öyle ki, yılın ilk 5 ayında 434 bin 757 daire alıcı buldu. Bu rakamın haziran verileriyle birlikte 600 bin seviyesine çıkması bekleniyor. Pozitife dönen piyasa algısında, hükümetin girişimiyle kamu bankalarınca bu ayın başında devreye alınan konut kredisi paketinin büyük rolü var.

Toparlanma V şeklinde olacak

Yatırım analistleri, Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla yürüdüğüne işaret ediyorlar. Covid-19 tehdidinin büyük ölçüde atlatıldığını, üretimin ve ticaretin atağa kalktığını anlatan aynı analistler, “Kötümser senaryolar tutmadı. Ülkemiz, IMF’yi ve Moody’s’i yine yanıltmayı başardı. 2020 için büyüme rakamlarının pozitif gelmesi kuvvetle muhtemel. Bu tempoyla gidilirse 2021’e kalmadan V şeklinde toparlanırız” yorumunda bulunuyorlar. Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, hafta ortasında bu görüşü destekler mahiyette açıklamalarda bulunmuştu.