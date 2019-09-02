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Türkiye şampiyonu tekvandocu Avrupa’da ülkemizi temsil edecek

Ankara’da gerçekleştirilen Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılan Kdz.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:35
Türkiye şampiyonu tekvandocu Avrupa’da ülkemizi temsil edecek

Ankara’da gerçekleştirilen Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılan Kdz. Ereğli Tekvando Spor Kulübü sporcusu Yasin Açıkgöz, 6 maç sonunda Türkiye Şampiyonu oldu.


Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri 27-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Seçmelere Kdz. Ereğli’den katılan Kdz. Ereğli Tekvando Spor Kulübü sporcusu Yasin Açıkgöz, 6 maç sonunda Türkiye Şampiyonluğunu elde ederek İspanya’nın D’Or kentinde gerçekleşecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’na Türkiye’yi temsilen katılmaya hak kazandı. Verilen emeklerin sonucunu almanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Antrenör Murat Kalem, bu başarının elde edilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. Kalem açıklamasında, “Emeğimizin, fedakarlıklarımızın karşılığını çok şükür aldık. Sene başından bu yana çok çalıştık, çok inandık. Öncesinde Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonluğu’nu elde ettik. Daha büyük başarıları elde edebileceğimize inandık ve başardık. Tekvandoda Zonguldak’ımızı en üst seviyede temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu başarı gelecek nesillere de bir ışık olur, bir örnek olur. Sporcumuza Avrupa Şampiyonası yolunda başarılar diliyorum. Başarıda bizleri destekleyen Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel, İlçe Müdürümüz Serkan Keleş, Tekvando Zonguldak il Temsilcisi babam Zeki Kalem’e, her zaman yanımda olan Levent Bayrak, Oktay Bozkurt ve Hikmet Altan hocalarımıza ve dualarını esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.


Türkiye Şampiyonu Yasin Açıkgöz’ün İspanya’nın D’Or kentinde gerçekleşecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için hazırlıklara önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:35
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