Türkiye, saadet zinciri dolandırıcıları için cennet! 100 milyonluk vurgun daha!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Selman Ay tarafından sunulan şikayet dilekçesinde; “Hik Online” isimli uygulamasına üye olduğunu anlattı. Hesabındaki parayı yüksek kar vaadiyle sisteme aktardığını söyleyen şikâyetçi, “15, 60, 180 ve 365 gün vadelerle kar payı veriyorlardı. Günlük çekilecek para 269 liraydı 2-3 gün çektim ve parayı verdiler. Onun dışında birebir bonus vermeye başladılar. 5 bin liraya 5 bin lira bonus veriyorlardı. Biz para çekme talebinde bulunduk ancak yoğunluk olduğu için gecikme olduğunu söylediler.

Daha sonra devletin yüzde 5 vergi aldığını öderseniz ödemenizi alırsınız diye söylediler. Bunu yatırıp talepte bulunduk ancak hesabımıza para girişi yapılmadı. Gruplara engelleme koydular, kimseye ulaşamıyoruz. Şüpheliler hakkında gerekli kamu davasının açılmasını talep ediyorum” denildi.

100 milyon'luk vurgun!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mağdur Selman Ay’ın avukatı Yıldırım Marangoz, şöyle konuştu:

Sanal ortamda üyelere ulaşılıyor, süreç saadet zinciri şeklinde işliyor. Üyelere ulaşıldıktan sonra yüksek miktarda kar payı sözleşmeleri yaptırılıyor.

Sitelerde şahıslara görevlendirmeler yaptırılıyor. Görevler sonunda üyelere bonuslar verilerek sisteme dahil olmaları sağlanıyor.

Dolandırıcılığın ilk aşaması bu şekilde başlıyor. Daha sonra üyelere güven oluşturmak için ufak ufak ödemeler yapılıyor.

Akabinde yüksek miktarda paralar sisteme girdikten sonra yöneticiler bu paraları çekerek sistemi kapatıyorlar.

Bu yapılan eylemin kanundaki karşılığı ‘nitelikli dolandırıcılık’ müvekkiller adına suç duyurusunda bulunduk.

Türkiye’nin her yerinden suç duyuruları yapılıyor. 400 binin üzerinde mağdur olduğunu tahmin ediyoruz.

Yatırılan paralarla ilgili olarak icra takibi başlattık. Tam net bir miktar belli değil ancak müvekkillerden edindiğimiz bilgilere göre 100 milyon lira üzerinde bir vurgun söz konusu.