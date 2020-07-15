Aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgını gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle tüm dünyaya yayıldı. Türkiye ise önlemleri henüz ocak ayı başında aldı. Alınan tedbirler ise ilk vakanın 10 Mart’ta tespit edilmesini sağladı. Sürecin ötelenmesi ise Türkiye’nin sağlık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra hastalıkla ilgili bilgilerin de öğrenilmesini sağladı.

Salgın sebebiyle ocak ayından itibaren bazı ülkelere uçuşlar durduruldu. Ancak nisan ayında iç ve dış hat uçuşları tamamen durduruldu. Vaka sayılarının düşmesiyle 1 Haziran’da iç hat uçuşları başladı. Haziran ayı ortasında ise bazı ülkelere uçuşlar başladı. Peki, Türkiye’den Rusya’ya uçuş var mı?

Türkiye Rusya uçuşları başladı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.