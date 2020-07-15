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Türkiye Rusya uçuşları başladı mı?

Rusya'dan Türkiye'ye uçak seferleri var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye uzun süre iç ve dış hat uçuşlarına izin vermedi. 1 Haziran'da iç hat uçuşları başladı. Dış hat uçuşları ise haziran ayının ortasında bazı ülkelere yapılmaya başladı. Vatandaşlar Türkiye-Rusya uçuşlarının olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, merak ettiğiniz “Türkiye Rusya uçuşları başladı mı?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:30:00 -
Türkiye Rusya uçuşları başladı mı?

Aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgını gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle tüm dünyaya yayıldı. Türkiye ise önlemleri henüz ocak ayı başında aldı. Alınan tedbirler ise ilk vakanın 10 Mart’ta tespit edilmesini sağladı. Sürecin ötelenmesi ise Türkiye’nin sağlık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra hastalıkla ilgili bilgilerin de öğrenilmesini sağladı.

Salgın sebebiyle ocak ayından itibaren bazı ülkelere uçuşlar durduruldu. Ancak nisan ayında iç ve dış hat uçuşları tamamen durduruldu. Vaka sayılarının düşmesiyle 1 Haziran’da iç hat uçuşları başladı. Haziran ayı ortasında ise bazı ülkelere uçuşlar başladı. Peki, Türkiye’den Rusya’ya uçuş var mı?

Türkiye Rusya uçuşları başladı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

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