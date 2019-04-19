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Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, imzalanan Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) anlaşmasına yönelik, "İmzalamış olduğumuz JETCO protokolü çerçevesinde ikili ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi iş birliğine, üçüncü ülkelerle inşaat ve pazar da iş birliğinin dışında AB ile ilişkilere teknolojiden özel sektör arasındaki iş birliğine Turizm’den enerjiye kadar pek çok farklı alanları içeren çok somut ve yapıcı maddeler ekledik" dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 20:05
Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, imzalanan Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) anlaşmasına yönelik, "İmzalamış olduğumuz JETCO protokolü çerçevesinde ikili ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi iş birliğine, üçüncü ülkelerle inşaat ve pazar da iş birliğinin dışında AB ile ilişkilere teknolojiden özel sektör arasındaki iş birliğine Turizm’den enerjiye kadar pek çok farklı alanları içeren çok somut ve yapıcı maddeler ekledik" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Romanya İş ve Yatırımı Forumu" kapsamında Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea ile birlikte JETCO anlaşmasını imzaladı.


"Yol haritalarımızı oluşturmuş bulunuyoruz"


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 29 Mart’ta Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan dörtlü zirvesi kapsamında onur konuğu olarak Romanya’yı ziyaret ettiğini hatırlatan Pekcan, Oktay’ın Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın aynı zamanda Türkiye Romanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Başkanı olduğunu anlatan Pekcan,bu sene içinde KEK Anlaşması’nı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın gerçekleştireceğini kaydetti.


"İş dünyasının beklentilerine, önerilerine de çok önem veriyoruz"


Pekcan JETCO’ya ilişkin "İmzalamış olduğumuz JETCO protokolü çerçevesinde ikili ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi iş birliğine, üçüncü ülkelerle inşaat ve pazar da iş birliğinin dışında AB ile ilişkilere teknolojiden özel sektör arasındaki iş birliğine Turizm’den enerjiye kadar pek çok farklı alanları içeren çok somut ve yapıcı maddeler ekledik.


Bu doğrultuda da iş formuna katılıp ve iş formunun bundan böylede düzenli aralıklarla yapılmasına çok önem veriyoruz. JETCO toplantılarına da iş dünyasının geniş katılımını görmek bizi ayrıca memnun ediyor. Aldığımız kararla da iş dünyasının beklentilerini önerilerine de çok önem veriyoruz" değerlendirmesini yaptı.


"Yoğun ticari ekonomik ziyaretlerimiz gerçekleşmektedir"


Romanya’nın Türkiye’nin Balkanlar’da en yüksek ticaret hacmine ulaştığı ülke olduğunu hatırlatan Pekcan, iki ülke arasında 10 milyar dolar iş hacmine ulaşma hedefinin bulunduğunu söyledi. Pekcan şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları bugünkü mevcuttun birkaç katına çıkarmayı bekliyoruz. Bugün yaklaşık 15 bin Türk iş adamının Romanya’da yatırımı var ve yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırıma tekabül ediyor. Biz de Romanyalı vatandaşları Türkiye’ye, Orta Doğu’ya, Kafkaslara ve Afrika’ya ihracat üssü olarak görerek burada yatırım yapmaya davet ediyoruz.


Bizim iş dünyamız da Romanya’daki yatırımlarını arttırmaya zaten isteklidir. İki ülkenin birbirine verdiği önemi karşılıkla yaptığımız ziyaretlerde apaçık göstermektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda oldukça yoğun ticari ekonomik ziyaretlerimiz gerçekleşmektedir."


Romanya Ticaret ve İş Geliştirme Bakanı Stefan Radu Oprea da iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve iş birliğini artırmak için yeni bir döneme girildiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 20:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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