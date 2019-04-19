İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve Romanya arasında ekonomik iş birliğinin artması için karşılıklı olarak çalışmalar yapıldığını belirterek, "Romanya bizim için Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan bir kapı. Biz de onlar için Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Kafkaslar'a açılan bir kapıyız. Dolayısıyla bu ticaret hattını açık tutmak durumundayız." dedi.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "Türkiye-Romanya İş ve Yatırımı Forumu"na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Pekcan, iki ülkenin 1990 yılından bu yana karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri artırdığını ifade ederek, 2011'den itibaren Romanya ile stratejik ortak olunduğunu söyledi.

Romanya'nın, Türkiye'nin Balkanlar'da en yüksek ticaret hacmine ulaştığı partneri olduğunu belirten Pekcan, kendisinin 7-8 Şubat'ta Romanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Sayın Başbakan Viorica Dancila ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Aynı zamanda sayın meslektaşım Bakan Oprea ile de iş dünyası ile beraber İş Forumu gerçekleştirdik ve beraber yaptığımız görüşmelerde de iki ülkenin ticaretini nasıl daha yukarılara çekebiliriz, Cumhurbaşkanlığı'mızın hedefi olan 10 milyar dolara nasıl ulaşırız, artı, karşılıklı yatırım ortamını nasıl iyileştiririz üzerinde çalıştık.

JETCO'yu imzalamak üzere prensip anlaşmasını orada imzaladık ve bugün çok kısa bir süre önce JETCO'yu imzalamış bulunuyoruz. Bu JETCO bize yeni bir motivasyon, yeni bir ivme katacak iki ülke ilişkilerine yönelik. Hem yatırım ortamı olarak hem de ticaret ilişkilerinin artırılması yönünde."





- "Nakliye kotalarının liberalleşmesi üzerinde bir toplantı düzenleniyor"





Pekcan, JETCO ve Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon'un (KEK) Türkiye ve Romanya'nın ticari ilişkilerine katkı sağladığını ifade ederek, iki ülkenin iş insanlarına anlaşmaların imzalanmasında üstlendikleri yapıcı rol nedeniyle teşekkür etti.

Kendisinin ve Romanya Ticaret ve İş Geliştirme Bakanı Stefan Radu Oprea'nın iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak için çalışacağını anlatan Pekcan, "Zaten Şubat ayında konuştuğumuz birkaç konu vardı. Bunların arasında çalışma izinlerinin alınmasındaki güçlüklerde, sayın bakan bu konuda çalışmış, bunları basitleştirmişler ve bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bir de tabii nakliye sorunumuz var. Nakliye kotalarının kaldırılması, liberalleşmesi üzerinde ulaştırma bakanlıkları arasında bir toplantı düzenleniyor. Bunu da beraber takip ediyoruz. Artık Avrupa Birliği'nin de Yüksek Mahkeme'nin de kararları uluslararası taşımacılıktan alınan ücretlerin AB Gümrük Anlaşması'na aykırılığı yönündedir. Biz inşallah en kısa zamanda Romanya'nın da bu doğrultuda çalışmalar yapmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk iş insanlarını Romanya'da iş yapmaya davet ederken aynı zamanda Türk iş insanlarını da Romanya'da iş yapmaya davet ettiklerini anlatan Pekcan, "Romanya bizim için Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan bir kapı. Biz de onlar için Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Kafkaslar'a açılan bir kapıyız. Dolayısıyla bu ticaret hattını açık tutmak durumundayız ve şu anda bir taslak üzerinde çalışıyoruz. Sadece Romanya'da ve Türkiye'de değil, 3. ülkelerde de iş dünyalarımızın iş birliği yapabilmesinin yollarını açacağız karşılıklı olarak." diye konuştu.

Pekcan, Eximbank'ın finanse ettiği projelerin bulunduğunu ifade ederek, Romanya'yı da bu finansman paketine dahil ederek daha güzel iş fırsatlarına olanak sağlayabileceklerini belirtti.





- "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki taraf için de kazanç"





Ruhsar Pekcan, Romanya'nın bu sene ilk 6 ay AB'nin başkanlığını yürüttüğünü hatırlatarak, bunun hem AB hem de Romanya için bir şans olduğunu söyledi.

Romanya'nın bu dönemde başarı hikayeleriyle dolu bir 6 ay geçireceğine inandıklarını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Stratejik ortağımız, tarihi, kültürel, ticari bağlarımıza çok önem verdiğimiz Romanya'nın AB ile olan ilişkilerimizde de bizleri destekleyeceğinden hiç kuşkumuz yok. Gerek tam üyelik konusunda gerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda ki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir ve yapılan çalışmalar ve etki analizlerine göre, gerek AB'nin gerek Türkiye'nin yaptığı çalışmalarda Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki taraf için de kazanç olduğu gözükmektedir.

Zaten bir taraftan Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) güncellenmesini talep ediyoruz. Neden talep ediyoruz? Servis yok, kamu alımları hepsinde yok, e-ticaret yok... E bunlar bizim AB ile yaptığımız anlaşmada da yok. Zaten bizim yaptığımız Gümrük Birliği anlaşmamızın AB'ye tam üyelik sağlanana kadar geçici, kısa dönem için düşünülmüş ama böyle 21 yıl uzayacağı herhalde o dönem kimsenin aklına gelmemiş. Onun için çok eksikleri var, güncellenmeye çok ihtiyacı var."





- "Temmuz ayı itibarıyla bir güncellenme söz konusu"





Türkiye'nin demir-çelik ticaretinde AB için "tercihli ülke" konumunda olduğunu ifade eden Pekcan, ABD'nin uyguladığı Section 232 kapsamında demir-çelik ürünlerine koyduğu vergilere karşı AB'nin ve Türkiye'nin önlemler ve vergiler aldığını hatırlattı.

Pekcan şöyle devam etti:

"Burada AB ile ticareti en fazla etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Bunu biz değişik platformlarda AB ile de defalarca gündeme getirdik. Bu doğrultuda Temmuz ayı itibarıyla bir güncellenme söz konusu. Ben sayın bakana, sayın Romanya Başbakanı Dancila hanımefendiden de bu konuda desteklerini özel olarak rica ettim. Kendileri de desteklerinin Türkiye'nin yanında olduğunu söylediler."





- "JETCO anlaşmamızla çok önemli bir adım attık"





Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea da, bugün Türkiye ile Romanya arasında yeni bir dönüm noktasının yaşandığını ifade ederek, "İki ülke arasındaki 10 milyar avroluk ticaret hacmine ulaşma yolunda, bugün sayın Bakan Ruhsar Pekcan ile imzaladığımız JETCO anlaşmamızla çok önemli bir adım attık. 2018 yılı itibarıyla Türkiye ile Romanya arasında 6,6 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Bu rakamı birlikte hareket ederek, hızla yükselteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya’nın en önde gelen ticari yatırımlarında Türk iş insanlarının başarı hikayelerini gördüklerini anlatan Oprea, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Oprea, Türk iş insanları için Avrupa’ya ulaşmak ve nitelikli istihdam açısından Romanya'nın çok doğru bir ülke olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kamu-özel sektör birlikteliği (PPP) açısından geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak. Sağlık, altyapı, turizm, tarım ve enerji alanlarında PPP iş anlaşması kapsamında büyük projelere imza atabiliriz. Köstence’deki hastane projesinde de Türk iş insanlarını ve firmalarını aramıza görmek istiyoruz. Sayın Bakan Ruhsar Pekcan ile birlikte çalışarak, ortak akıldan hareketle aramızdaki tüm ticari zorlukları bir bir aşacağız.



Türkiye ile Romanya arasında 3. piyasalarda birlikte var olabilmemiz adına memorandum ile iş birliği içinde olmamız gerektiğine karar verdik. Romanya’nın kapısı daima Türkiye’ye açık olacak. Türk iş insanlarının aklına ve yatırımlarına her zaman ihtiyacımız var."





- "Köstence ile İstanbul arasında düzenlene Ro-Ro seferlerinin yeniden başlamasını istiyoruz"





DEİK Başkanı Nail Olpak da, "Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Türk iş dünyasının en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Romanya’dan da bu süreçte yoğun bir destek bekliyoruz. Köstence ile İstanbul arasında düzenlene Ro-Ro seferlerinin yeniden başlamasını istiyoruz. Ayrıca genel sağlık sigortasına sahip Romen vatandaşlarına da sağlık hizmetlerinde kapılarımız sonuna kadar açık." diye konuştu.