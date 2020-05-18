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Spor

Türkiye Ragbi Federasyonu, Dünya Ragbi Birliği’ne katıldı

Türkiye Ragbi Federasyonu (TRF), Dünya Ragbi Birliği (World Rugby) temsilci üyesi olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:18:14 -
Türkiye Ragbi Federasyonu, Dünya Ragbi Birliği’ne katıldı

Türkiye Ragbi Federasyonu (TRF), Dünya Ragbi Birliği (World Rugby) temsilci üyesi olduğu açıklandı.


Türkiye Ragbi Federasyonu’nun (TRF), Dünya Ragbi Birliği (World Rugby) temsilci üyesi olduğu açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada, "12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Dünya Ragbi Birliği (World Rugby) yıllık toplantısında alınan kararla, kurulduğu tarihten bugüne kadar Türkiye Ragbi Federasyonu’nun hedefleri arasında bulunan ve son 3 yıldır Federasyon Başkanı Murat Pazan, yönetim kurulu ve federasyon personeli ile birlikte yürütülen çalışmaların sonucunda Türkiye Ragbi Federasyonu’nun Dünya Ragbi (World Rugby) temsilci üyesi olduğu Dünya Ragbi Başkanı Sir Bill Beamunt tarafından açıklandı" ifadeleri kullanıldı.

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