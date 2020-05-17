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Spor

Türkiye Ragbi Federasyonu, Dünya Ragbi Birliği temsilci üyesi oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:08:04 -
Türkiye Ragbi Federasyonu, Dünya Ragbi Birliği temsilci üyesi oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ragbi Federasyonunun (TRF), Dünya Ragbi Birliği (World Rugby) temsilci üyesi olduğu açıklandı.

TRF'den yapılan açıklamada, "12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Dünya Ragbi Birliği (World Rugby) yıllık toplantısında alınan kararla, kurulduğu tarihten bugüne kadar Türkiye Ragbi Federasyonu'nun hedefleri arasında bulunan ve son 3 yıldır federasyon başkanı Murat Pazan, yönetim kurulu ve federasyon personeli ile birlikte yürütülen çalışmaların sonucunda Türkiye Ragbi Federasyonu'nun Dünya Ragbi (World Rugby) temsilci üyesi olduğu Dünya Ragbi Başkanı Sir Bill Beamunt tarafından açıklandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, temsilci üyeliğin iki yıllık raporlama süreci sonucunda tam üyelik olarak tamamlanacağı, dünya kupası dışında tüm turnuvalara kalifikasyon bazında katılım hakkına sahip olunduğunu, Dünya Ragbi Birliği Genel Kurulu'na katılım ve yayınlarına protokolsüz erişim haklarından faydalanılacağı belirtildi.

Beamunt'un yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Katar ve Ürdün'ün de birliğe katıldığını belirtti.


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