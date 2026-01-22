  • İSTANBUL
Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı gerçekleşirse ne olur?

Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında bir ortaklık kurulması halinde, asker. caydırıcılığı yüksek, diplomatik etkisi güçlü ve İslam dünyasında denge değiştirici yeni bir güç merkezi ortaya çıkabilir.

Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında bir ortaklık kurulması halinde, asker. caydırıcılığı yüksek, diplomatik etkisi güçlü ve İslam dünyasında denge değiştirici yeni bir güç merkezi ortaya çıkabilir. Peki bu mümkün mü?

Bölgenin özelde, uluslararası sistemin genelde derin dalgalanmalar yaşadığı; yeni ittifakların yeniden gündeme geldiği bir dönemde, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında olası bir üçlü ittifak kurulması meselesi, mevcut aşamada bölgenin en dikkat çekici başlıklarından biri haline geldi. Halen ileri düzey istişare aşamasında bulunan bu ittifak, geçici ya da belirli bir duruma özgü bir güvenlik anlaşması olarak değil; Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve genel olarak İslam dünyasının karşı karşıya olduğu ortak tehditlere karşı bölgesel dengeleri yeniden şekillendirmeyi amaçlayan stratejik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

 

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rıza Hayat Hiraç, bu ayın 15’inde yaptığı basın açıklamasında, Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan arasında bir savunma ittifakı taslağının yaklaşık bir yıllık müzakerelerin ardından hazırlandığını, nihai mutabakata varılması için görüşmelerin sürdüğünü ve bunun resmi imzaya zemin hazırladığını açıkladı. Hiraç, bu ittifakın geçen yıl Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ikili ortak savunma anlaşmasından farklı olduğunu belirtirken, üçlü ittifakı ikili anlaşmadan ayıran unsurlara dair ayrıntı vermedi.

