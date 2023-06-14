  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ertuğrul Özkök konuşan kafa arkadaşlara seslendi! 48-52 dengesini 30-70’e çevirtmeyin

Ne altın ne dolar Türkiye'de ihracat 250 milyon dolara dayandı: Türkiye'den meyve, sebze alındı

Kalp krizlerinin sebebi Covid-19 aşıları mı? Uzmandan çarpıcı açıklama!

Altının patlamasına ramak kala Türkiye'den olay hamle! Arap ülkesinden kasa kasa altın alındı

Durup dururken markette dans etmeye başladı! Sebebini kendi açıkladı! Şok olacaksınız

Dev timsah 1 yaşında çocuğa... Malezya ülkesi ayağa kalktı: Ülkede o timsah paniği

Akaryakıtta flaş karar! Türkiye akaryakıt fiyatlarında: Çok büyük zam yaptı mı? Ankara, İstanbul İzmir

Yolcu beğenmeyen taksici neye uğradığını şaşırdı! Döve döve gidecekleri yere kadar götürüldü

Türkiye Tayfun füzesini ateşledi, Avrupa ülkesi ayağa kalktı: Neden Sinop değil de Rize?

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış! Bülent Kuşoğlu: Yerel seçimlere de Kemal Kılıçdaroğlu ile gidilecek
Ekonomi 'Türkiye pahalandı' diye isyan ediyorlardı! Rus yetkililerin büyük oyunu deşifre oldu
Ekonomi

'Türkiye pahalandı' diye isyan ediyorlardı! Rus yetkililerin büyük oyunu deşifre oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-14 12:38:00 - 2023-06-14 12:46:37
'Türkiye pahalandı' diye isyan ediyorlardı! Rus yetkililerin büyük oyunu deşifre oldu

Rusya’da faaliyet gösteren bilişim şirketi Evotor, Rus yetkilileri zora düşürecek bir veriyi kamuoyu ile paylaştı. Son dönemde Rusya'dan Türkiye'deki tatil fiyatlarına ilişkin açıklamalar gelirken aynı şekilde Moskova'da da fiyatların yüzde 35 oranında arttığı görüldü.

Rusya’da faaliyet gösteren bilişim şirketi Evotor Rusların bu yaz ülke içi ve yurt dışındaki turlar için gerçekleştirdiği ortalama ödeme tutarındaki artışı ortaya koydu. Türkiye'deki tatil fiyatlarını sürekli eleştiren Rus yetkililerin yüzüne tokat gibi çarpacak veriler resmen ortaya çıktı.

Yüzde 35 arttı

Araştırmaya göre Rusların bu yaz geçen yılın aynı dönemine göre ülke içinde yapacağı tatilin fiyatı neredeyse üçte bir oranında artarak 94 bin 200 rubleye yükseldiğini gösterdi.

En yüksek tur harcaması ortalamaları başkent Moskova’daki seyahat acentelerinde gözlemlenirken, yaz sezonu için ortalama faturanın bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artışla 146 bin 300 ruble olduğu ifade edildi.

Tur harcamalarında ikinci sırada Khanty-Mansiysk Özerk Okrugu bulunurken, Ugra sakinlerinin ortalama yaz tatili tur ödemeleri ortalama 139,8 bin rubleye ulaştı.

Uzmanlar, yaz turları maliyetindeki en büyük artışın yüzde 82 ile bu bölgede kaydedildiğini vurguluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aynı zamanda satın alınan turların fiyatı açısından Hantı-Mansiysk Özerk Okrugu sakinleri de ilk üçe girerken, buradaki gezginlerin yaz tatili için aldığı turlarda ortalama fiyat geçtiğimiz yıla göre yüzde 35 artışla 124,7 bin rubleye yükseldi.

Evotor uzmanı Nikolay Novikov, Rusya’nın güney bölgelerine gezilere ve mini otel hizmetlerine yönelik talebin arttığını kaydederken, bu sayede Rostov Bölgesi’ndeki otellerin ortalama gelirinin yüzde 69, Krasnodar Bölgesi’ndeki otellerin yüzde 53, Kırım’da yüzde 47, Stavropol Bölgesi’nde ise yüzde 33 yükseldiğini ekledi. 

 Turizm Ajansı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ARSLANGİRAY

BU RUS TOPRAKLARINDA YAŞAYAN AZINLIKLARIN BİR TANESİDE Ş,SİZ ERMENİLER VAR,,,SON ZAMANLAR DA YAZIP ÇİZEN BU ERMENİ TÜRİZMDEN SORUMLU TUR VS ORTAL7ĞI VERVEREYE VERİP İTİBARLAŞTURMAYA ÇALIŞIYOR ZAM CAR BİZE PAHALI RUS ANUCUZ KENDİSİ ERMENİ TAŞIDIĞI PASAPORT RUS FERRADYONUNA AİT OYUN HERYER DE BUNLARDA BİTMEZ İSTEYEN GELİR ÜLKEME İATEYEN GELMEZ ERMENİ SOYU İSTİYOSA DOĞRUCA KENDİ ÜLKESİNDE YAPSIN TATİLİNI İSTEYEN RUS ZATEN GELİYO OLAY BU SOYAFI ,,YAN İLE BİTEN KONOŞUP MTEN VARSA ALEHİMİZDE BU ERMENİDİR BİLİN
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23