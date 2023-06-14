'Türkiye pahalandı' diye isyan ediyorlardı! Rus yetkililerin büyük oyunu deşifre oldu

Rusya’da faaliyet gösteren bilişim şirketi Evotor Rusların bu yaz ülke içi ve yurt dışındaki turlar için gerçekleştirdiği ortalama ödeme tutarındaki artışı ortaya koydu. Türkiye'deki tatil fiyatlarını sürekli eleştiren Rus yetkililerin yüzüne tokat gibi çarpacak veriler resmen ortaya çıktı.

Yüzde 35 arttı

Araştırmaya göre Rusların bu yaz geçen yılın aynı dönemine göre ülke içinde yapacağı tatilin fiyatı neredeyse üçte bir oranında artarak 94 bin 200 rubleye yükseldiğini gösterdi.

En yüksek tur harcaması ortalamaları başkent Moskova’daki seyahat acentelerinde gözlemlenirken, yaz sezonu için ortalama faturanın bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artışla 146 bin 300 ruble olduğu ifade edildi.

Tur harcamalarında ikinci sırada Khanty-Mansiysk Özerk Okrugu bulunurken, Ugra sakinlerinin ortalama yaz tatili tur ödemeleri ortalama 139,8 bin rubleye ulaştı.

Uzmanlar, yaz turları maliyetindeki en büyük artışın yüzde 82 ile bu bölgede kaydedildiğini vurguluyor.

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Aynı zamanda satın alınan turların fiyatı açısından Hantı-Mansiysk Özerk Okrugu sakinleri de ilk üçe girerken, buradaki gezginlerin yaz tatili için aldığı turlarda ortalama fiyat geçtiğimiz yıla göre yüzde 35 artışla 124,7 bin rubleye yükseldi.

Evotor uzmanı Nikolay Novikov, Rusya’nın güney bölgelerine gezilere ve mini otel hizmetlerine yönelik talebin arttığını kaydederken, bu sayede Rostov Bölgesi’ndeki otellerin ortalama gelirinin yüzde 69, Krasnodar Bölgesi’ndeki otellerin yüzde 53, Kırım’da yüzde 47, Stavropol Bölgesi’nde ise yüzde 33 yükseldiğini ekledi.

Turizm Ajansı