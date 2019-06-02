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Türkiye-Özbekistan maçından notlar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bundan önceki Yunanistan maçında 11'de görev verdiği futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü'yü Özbekistan karşısında ilk 11'de sahaya sürdü- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da karşılaşmayı izledi

02 Haziran 2019 Pazar 21:32
Türkiye-Özbekistan maçından notlar


ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yapılan mücadeleye göre 10 değişiklikle sahada yer aldı.

Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'la 30 Mayıs'ta yapılan hazırlık maçının ilk 11'inde yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü'yü Özbekistan karşısında 11'de görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Özbekistan karşısında ilk 11'i Sinan Bolat, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Oğuzhan Özyakup, İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı ve Enes Ünal'dan oluşturdu.

Milli takımda Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup sahaya takım kaptanı olarak çıktı.


- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu maçta


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-Özbekistan milli maçını statta izledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, karşılaşmayı, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sanat Sharipov ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'yla beraber takip etti.


- Cuper'e Türk Milli Takımı forması


Maçtan önce A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım kaptanlarından Emre Belözoğlu, konuk milli takımın teknik direktörü Hector Cuper'e, üzerinde ismi yazılı Türk Milli Takımı forması hediye etti.


- Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı


Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve stat içinde futbolseverlere Türk bayrakları dağıtıldı. Özbekistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bahçeşehir Okulları Stadı önündeki alanda kurulan sahnede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 21:32
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