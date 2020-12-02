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Aktüel Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi kapsamında #HayataGeçsin kampanyası gerçekleştirilecek
Aktüel

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi kapsamında #HayataGeçsin kampanyası gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:30:43 -
Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi kapsamında #HayataGeçsin kampanyası gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi kapsamında düzenlenen #HayataGeçsin kampanyasıyla Ulusal Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi çağrısı yapılıyor.

Tohum Otizm Vakfından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı tarafından desteklenen, Tohum Otizm Vakfı koordinatörlüğünde Türkiye'de otizm konusunda faaliyet gösteren 9 sivil toplum kuruluşu ortaklığıyla yürütülen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi (Strengthening of Autism Network in Turkey Project) kapsamında #HayataGeçsin kampanyası gerçekleştirilecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından otizmli çocukların "yaşıtlarıyla eğitim alabilmesi", "sağlık hizmetlerinden öncelikli faydalanması", "iş hayatına katılması" ve "bağımsız yaşam sürdürmesi" için #HayataGeçsin etiketiyle paylaşım yapılması çağrısında bulunuluyor.

Kampanya ile Ulusal Otizm Eylem Planı hayata geçtiğinde otizmli bireylerin neleri başarabileceği vurgulanıyor.


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