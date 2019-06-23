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Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Oryantiring Federasyonu tarafından Kırıkkale’de düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi.

23 Haziran 2019 Pazar 15:13
Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Oryantiring Federasyonu tarafından Kırıkkale’de düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi. Yarışmaya 25 ilden 60 takımdan 700 sporcu katıldı.


Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan sporun ilk etabı Kent Ormanı, ikinci etabı ise Köprüköy’de düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Kırıkkale Vali Yardımcısı Muammer Köken, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve velilerin katıldı.Yarışma, ödül töreni ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.


Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, “Bu tarz spor faaliyetlerini ilimizde yapmaktan çok memnun olduk.Katılan kafileleri en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Çocuklarımızın zorlu arazide çaba ve gayretleri takdire şayandır. Müsabakalara katılan sporcuları bir kez daha tebrik ederim” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise, “Böylesine büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Müsabakalara katılan kafileleri en iyi şekilde ağırladığımızın inancındayız. Müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:13
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