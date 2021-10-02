Türkiye, o ülkeden gelen turistler için PCR testi uygulamasını kaldırdı

Türkiye, aşı yaptıran İngiliz yolcuların ülkeye girişinde koronavirüs testi koşulunu kaldırdı.

Belgeyi gösterene test zorunlu değil

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği; 2 doz Kovid-19 aşısı yaptıran ya da 72 saat önce alınan negatif PCR testinin yanı sıra, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi veya koronavirüsü atlattığına ilişkin belgelerden birinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını açıkladı.

Büyükelçilikten PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19'a karşı ülkemizde alınan seyahat tedbirlerinde 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan güncellemeyle, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye seyahatlerde yolcuların Türkiye'ye varıştan önceki son 72 saat içerisinde PCR testi yaptırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların aşağıdaki belgelerden birini ibraz etmeleri yeterli olacaktır:

Türkiye Cumhuriyeti veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az 2 doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırıldığına ve son dozun yaptırılmasının üzerinden en az 14 gün geçtiğine dair belge, Kovid-19 enfeksiyonunun son 6 ay içerisinde geçirildğine dair belge, Türkiye'ye varıştan önceki son 72 saat içerisinde yaptırılmış PCR testinin veya Türkiye'ye varıştan önceki son 48 saat içinde yaptırılmış hızlı antijen testinin nefatih sonucunu gösterir belge."