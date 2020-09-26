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Aktüel Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Aktüel

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:43:57 -
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın, Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlediği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Nijerya halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Borno Eyalet Valisi Zulum'un da içinde bulunduğu konvoy, yerinden edilmiş kişileri karşılamaya giderken Baga bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğramış, aralarında 7 polis ve 3 askerin bulunduğu 15 kişi saldırıda hayatını kaybetmişti.

Zulum'un yara almadan kurtulduğu saldırıda araçlar da zarar görmüştü.

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