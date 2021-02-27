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Gündem "Türkiye Müslümanların sığınağı oldu"
Gündem

"Türkiye Müslümanların sığınağı oldu"

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, "Türkiye, İslam ve Müslümanların davalarını savunan, mazlumların sığınağı haline geldi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 08:32:00 -
"Türkiye Müslümanların sığınağı oldu"

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, "Alim ve mürşit şeyh Emin Saraç'a veda" başlıklı bir mesaj yayımladı.

Saraç ile ilişkisinin çok eskiye dayandığına işaret eden Karadavi, "Emin Saraç ile ilişkimiz eskiye, 1950'lerde Ezher Üniversitesinde eğitim aldığım döneme dayanıyor. Saraç, Ezher'de İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Bölümünde talebeydi. Ben de Kelam Bölümünde talebeydim. Sonra kendisiyle 1967'de İstanbul'da görüştük ve bağımız yeniden kuvvetlendi. Beni çok güzel karşıladı ve birçok Türk alimle tanıştırdı." ifadelerini kullandı.

Karadavi, Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olan 1967 yaz tatilinde Saraç'la görüştüğünün tuttuğu günlükte de kayıtlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1967 Türkiye ziyaretimde kendisiyle Ezher'deki eski anılarımızı tazelemiştik. Saraç, Ezher'de başına taktığı Türk fesiyle diğer talebelerden ayırt edilirdi."

Karadavi, "Emin Saraç hayatı boyunca Türk ve Arap alimler arasında bir bağlantı halkası oldu." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saraç'ın cenaze töreninde Kur'an-ı Kerim okumasının ve kendi üzerindeki etkisine de değindiği dokunaklı bir konuşma yapmasının gayet tabii bir durum olduğunu aktaran Karadavi, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu, bir İslam ülkesi olan Türkiye'de ilmin ve alimlerin yerinin ne olduğunun delilidir. Türkiye, İslam ve Müslümanların davalarını savunan, mazlumların sığınağı haline geldi."

Son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç,19 Şubat Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

Saraç'ın cenazesi, 21 Şubat'ta Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilmişti.

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Yorumlar

Türkiyem

Allahin inayetiyle dilemesiyle kariplerin müminlerin duasiyla
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Putsavar Nihal'in Oflu Babasi

... 1950'de Norvec'e savas ucagi ihrac ediyordu. Milli Geliri Japonya'nin 2 Kore'nin 3 kati idi. Simdi dinciler bana saldirir YAHUDI'leri aldi diye. Elbette alacak, bugune kadar 3 Musluman Nobel Bilim odulu alirken (Ucu de de Batida yasamis, birisi bizim odulunu Anitkabir'e bagislayan Kemalist Profesor) 95 Yahudi ayni odulu aldi, ustelik adamlarin nufusu dunyada sadece 100 Milyon. Sonra Peygamberimiz dememis mi ILIM CIN'DE bile olsa GIDIN ALIN diye!
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