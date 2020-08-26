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Ekonomi Türkiye Muhasebe Standartları uygulamalarında kapsam genişletildi
Ekonomi

Türkiye Muhasebe Standartları uygulamalarında kapsam genişletildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 08:35:26 -
Türkiye Muhasebe Standartları uygulamalarında kapsam genişletildi

ANKARA (AA) - Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulamaları kapsamına, bazı ölçütleri sağlayan A grubu yetkili müesseseler de dahil edildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Türkiye Muhasebe Standartları uygulamalarının kapsamı genişletildi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden, 250 milyon lira ve üstü brüt satış, 7,5 milyon lira ve üstü aktif toplam, 25 ve üstü çalışan sayısı ölçütlerinden en az ikisini sağlayanlar TMS uygulamalarına dahil edildi.

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