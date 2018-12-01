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Türkiye Muay Thai Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı

- Federasyon başkanı Durna: "Uluslararası büyük bir organizasyonu Türkiye'de düzenlemek için yaptığımız görüşmelerde son aşamadayız"

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:23
Türkiye Muay Thai Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye Muay Thai Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, 200 delegenin 100'ü katıldı.

Genel kurulda federasyonun faaliyet ve denetim raporları ibra edilirken, 2019 yılı tahmini bütçesi 6 milyon 115 bin lira, 2020 yılı tahmini bütçesi ise 6 milyon 590 bin lira olarak kabul edildi.

Federasyon başkanı Halil Durna, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, muay thai sporunun tanınırlığının giderek arttığını söyledi.

Özverili bir şekilde çok çalışarak muay thai sporuna hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Durna, az para harcayarak kaliteli organizasyonlar yaptıklarına dikkati çekti.

Muay thai sporunun geniş halk kesimlerine ulaşması için projeler ürettiklerini vurgulayan Durna, "Gençler kategorisinde uluslararası büyük bir organizasyonu Türkiye'de düzenlemek için yaptığımız görüşmelerde son aşamadayız." diye konuştu.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:23
  1. Federasyon başkanı Halil Durna
  2. Muay Thai
  3. Türkiye Muay Thai Federasyonu Mali Genel Kurulu

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