Türkiye Motokros Şampiyonası - Organizasyonun Gönen'de düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı



BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2. ayak "Karcher Gönen Yarışları" yapıldı. Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen, teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı yarışlar, 128 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Sporcular, MX, MX1, MX2, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda derece giren sporcular ve kategorileri şöyle: MX: 1. Mehmet Çelik, 2. İzzet Kazdal, 3. Muhammed İlgün MX1: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Galip Alp Baysan, 3. Batuhan Demiryol MX2: 1. Mustafa Çetin, 2. Emircan Şenkalaycı, 3. Ata Kahvecioğlu MX2 Junior: 1. Ata Kahvecioğlu, 2. Alper Sarı, 3. Burak Efe Altınel Veteran: 1. Teyyar Gürpınar, 2. Koray Uysal, 3. Ceyhun Kalfalı 85 cc: 1. Stanislav Goshev, 2. Baran Bulut Kocaman, 3. Salih Yiğit Teker 65 cc: 1. Abdullah Musa Gürpınar, 2. Nasip Emir Abay, 3. Selen Tınaz 50 cc: 1. Berat Destan Şenkalaycı, 2. Efe Okur, 3. Kenan Ataş

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden verdi.

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