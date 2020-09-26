Türkiye Maarif Vakfı'ndan Okul Yöneticilerine Formasyon Programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine ilişkin dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan okul müdürlerine yönelik “Planlama ve Eşgüdüm” teması ile iki hafta süren Okul Yöneticileri Formasyon Programı gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine ilişkin dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan okul müdürlerine yönelik “Planlama ve Eşgüdüm” teması ile iki hafta süren Okul Yöneticileri Formasyon Programı düzenledi.

Maarif Eğitim Modeli, Kalite ve Akreditasyon sistemi çerçevesinde her dönem düzenli olarak icra edilecek olan Okul Yöneticileri Formasyon Programı, bu yıl pandemi nedeniyle 43 farklı ülkeden eğitim koordinatörleri, okul müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün “Eğitim Vizyonumuz” başlıklı açılış dersiyle başlayan program, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Daire Başkanlarının kendi alanlarıyla ilgili yaptığı çeşitli sunumlarla devam etti.

Ayrıca programda, Moritanya, Bosna-Hersek, Afganistan, Pakistan, Makedonya, Amerika, Nijer, Tanzanya, Somali, Arnavutluk ve Kosova’daki Maarif Okullarında uygulanan iyi örnek sunumları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Maarif Okullarında eğitimde kalitenin sürdürülebilir olması kapsamında verilen eğitimlerle Vakfın eğitim modeli ve öğretim yaklaşımları ile ilgili bilgi sahibi olunmasını, okul yönetiminde standardizasyonun sağlanmasını, okul idarecilerinin yönetsel bilgilerinin artırılmasını, okullar arasındaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve eğitimde kalitenin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Maarif Okullarının eğitim kalitesini artırmak ve personeli güncellemek amacıyla çeşitli programlar düzenlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Akgün, “Vakfımız, Türkçe Öğretmenleri için düzenlenen ve 21 hafta süren formasyon eğitiminin ardından şimdi de Okul Yöneticilerimizin yetkinliklerini geliştirmek için bu formasyon eğitimlerini tertipledik. Bu programları standart hale getireceğiz ve belirli periyotlarla devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Okul müdürlerinin ihtiyaçları ve Maarif Eğitim Modeli çerçevesinde oluşturulan programda okul müdürlerinin, kavramsal, insani, mesleki, teknik ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla 21 ders yapıldı ve 11 farklı ülkeden iyi örnekler paylaşıldı.