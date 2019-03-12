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Türkiye Londra Kitap Fuarında

Londra Kitap Fuarı’nın 48’incisi ziyaretçilerine ve sektör profesyonellerine kapılarını açtı.

12 Mart 2019 Salı 12:43
Türkiye Londra Kitap Fuarında

Londra Kitap Fuarı’nın 48’incisi ziyaretçilerine ve sektör profesyonellerine kapılarını açtı.


TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayınlanan Türk edebiyatı eserlerinin de yer aldığı dünyanın en önemli telif fuarlarından 48’inci Londra Kitap Fuarı İngiltere’nin başkenti Londra’nın Olympia Sergi Merkezi’nde başladı.’Odak Pazar’ ülke olarak belirlendiği dünyanın en büyük ikinci yayıncılık buluşmasına Türkiye, 63 metrekarelik ulusal stand ile katıldı. Türkiye ulusal standında TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ile güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergileniyor.



Hedef 2023’te ‘Odak Ülke’ olmak


Fuarda, İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu da Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanında iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere 100 metrekarenin üzerinde bir tanıtım standı oluşturdu.


Türkiye’den 7 matbaa, 1 telif ajansı ve 1 özel yayınevinin kendi stantlarını açtığı buluşmada 8 yayınevi için özel görüşme alanları tahsis edildi.


Türkiye’nin 2023 yılında ‘Odak Ülke’ olmasına yönelik görüşmeler de fuarda gerçekleştirecek.


Fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana yürütülen TEDA projesinin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Program kapsamında bugüne kadar İngiltere’den yapılan 51 başvuru değerlendirilerek, 23 yayınevine, 43 yazarımızın 51 eserinin İngilizce’ye çevirisi için destek sağlandı.


Fuar 12-14 Mart tarihlerinde ziyaret edilecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:43
  1. kültür
  2. sergi
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