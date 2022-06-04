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Siyaset Türkiye Kürtlerini, ABD’nin Kürtlerine teslim etmeyiz
Siyaset

Türkiye Kürtlerini, ABD’nin Kürtlerine teslim etmeyiz

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner’in kurucu başkanı olduğu Demokrasi ve Birlik Derneğinin (DEMBİR-DER) tanıtım töreni İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:22:00 -
Türkiye Kürtlerini, ABD’nin Kürtlerine teslim etmeyiz

Toplantında konuşan Metiner, şunları dile getirdi: “Bu ülkede yaşayan dini, dili, ırkı, mezhebi, ideolojisi ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkes için koşulsuz demokrasi istiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerde eşit olan bir demokratik vatandaşlık anlayışı, derneğimizin olmazsa olmaz önemde gördüğü bir anlayıştır. Bizim elimizde Amerikan silahları yok, üzerimizde Amerikan bayrakları dalgalanmıyor. Biz bu ülkenin Kürtleriyiz. Ama PKK’nın üzerinde Amerikan bayrakları dalgalanıyor. Ellerinde Amerikan silahları ve bu ülkeye karşı uyuşturuluyorlar. Dolayısıyla Amerika’nın Kürtlerine Türkiye’nin Kürtlerini teslim etmeyeceğiz.”

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Yorumlar

AKRABALARA TORPIL ALLAHIN EMRI DIYEN SURTUK

Ben bu adam kadar Alçak şerefsiz ve haysiyetsiz adam tanımadım hayatimda
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