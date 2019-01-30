0553 313 94 23

Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Hatayspor eşleşmesi

- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Ziraat Türkiye Kupası'nı, şehrimize bir heyecan yaşatmak için önemsiyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:03
Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Hatayspor eşleşmesi


HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nı, şehre bir heyecan yaşatmak için önemsediklerini belirtti.

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin, "Başakşehir maçından önce söylediğim gibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı, şehrimize bir heyecan yaşatmak için önemsiyoruz. Hatay şehri yıllardır büyük bir takımı ağırlama noktasında çok istekli. Başakşehir'den sonra Galatasaray ile oynayacak olmamız bu noktada camiamız adına mutluluk verici. İşin futbol tarafına geldiğimizde ise iki maçta da Hatayspor'a yakışan mücadeleyi ve taktik anlayışı ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah izleyenler için de keyifli maçlar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Kubilay Sönmez de yaptığı değerlendirmede "Son 16'da Süper Lig’in lideri Başakşehir’i iyi futbol oynayarak eledik. Başakşehir’i eleyebiliyorsak Galatasaray’ı da eleyebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Takım oyuncusu Caner Hüseyin Bağ da Ziraat Türkiye Kupası'nda kimsenin kendilerinden böyle bir başarı beklemediğini ancak takımın her zaman kendine inandığını belirtti. Caner Hüseyin, amaçlarının kupada Galatasaray'ı da eleyip yarı finale kalmak ve adlarını altın harflerle kulüp tarihine yazdırmak olduğunu kaydetti.

Futbolculardan Yusuf Abdioğlu ise sahada isimlerin değil inananların kazandığının altını çizdi. Hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşmak istediklerini aktaran Yusuf, açıklamasında "Hayalci değiliz ama başarmak için de önce hayal etmek gerekir. Hatay halkı da bizim gibi kupada büyük bir takım bekliyordu. İnşallah bu turda da onları onurlandırıp gururlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:03
  1. Galatasaray
  2. Hatayspor
  3. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özbekistan'ın nükleer santral projesi
    1. Özbekistan'ın nükleer santral projesi
    2. Hak-İş'ten ilave tediye ödenmesi için..
    3. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın maket..
    4. İsrailli Bakandan Uluslararası Af..
    5. İtalyan futbolunda ırkçılığa karşı..
    6. Lübnan ile ABD' arasında 'kara para..
    7. FETÖ'nün 'ByLock' davasında ceza yağdı
    8. Şarkıcı Berkay Şahin ve Arda Turan..
    9. "AB'ye tam üyelik dışında başka..
    10. Cinayet suçundan aranan zanlı Sivas'ta..
    11. La Liga'da yıldız transfer beklentisi
    12. Meral Akşener'den flaş karar! 2 kritik..
    13. Pansumanda 'canını acıttığı'..
    14. İHH'dan Gazze'deki şehit ailelerine..
    15. DSP belediye başkan adayları 2019..
    16. Akşener'den Özer ailesine taziye..
    17. Yüksek gerilim hattında bakım yaparken..
    18. Türk Konseyi Bilgi ve İletişim..
    19. Hamsi Karadeniz'e döndü, fiyat düştü
    20. ABD, UFO ihbarlarını sansürsüz..
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!