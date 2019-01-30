Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, 1. Ligin flaş ekibi Hatayspor ile eşleşirken Trabzonspor ise Ümraniyespor ile tur mücadelesi verecek.30 Ocak 2019 Çarşamba 14:20
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş., Ümraniyespor ve Galatasaray A.Ş. kulüpleri katıldı.
İlk maçlar 5-6 ve 7 Şubat'ta
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da yapılırken Kupa'nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Akhisarspor - Kasımpaşa
Hatayspor - Galatasaray
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
Trabzonspor - Ümraniyespor
Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
Trabzonspor - Ümraniyespor galibi / Akhisarspor - Kasımpaşa galibi
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe galibi / Hatayspor - Galatasaray galibi
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