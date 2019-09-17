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Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu! İşte, Türkiye Kupası'nda program

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.İşte, Türkiye Kupası'nda program…

17 Eylül 2019 Salı 17:15
Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu! İşte, Türkiye Kupası'nda program

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.  İşte, Türkiye Kupası'nda program… 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

Süper Lig ekipleri de eklendi

Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.

Tek maçlık sistem

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 24, 25 ve 26 Eylül'de yapılacak. 

İşte, Türkiye Kuhası'nda 3. tur eşleşmeleri

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor

Erzinspor-İnegölspor

Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor

Diyarbekirspor-Eskişehirspor

Adanaspor-Fethiyespor

Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor

Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu

Kocaelispor-Sivas Belediyespor

Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği

Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor

Ankara Demirspor-Başkent Akademi

Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 Spor

Muğlaspor-Bursaspor

Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor

Payasspor-Boluspor

Hatayspor-Siirt İl Özel İdaresi

Görelespor-Giresunspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor

Yeni Çorumspor-Kasımpaşa

Balıkesirspor-Vanspor

Hacettepe-Yukatel Denizlispor

Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor

Silivrispor-Kastamonuspor 1966

Kırklarelispor-1954 Kerkit Belediyespor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep

Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu

1877 Alemdağspor-Sancaktepe Futbol Kulübü

Afjet Afyonspor-Bayrampaşa

Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay

Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor

Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Altınordu 1922-Konyaspor

Ergene Velimeşespor-Eyüpspor

Pendikspor-Turgutluspor

Kemerspor 2003-Sarıyer

Akhisarspor-Bayburt Özel İdare

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Yozgatspor 1959

Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor

Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Esenler Erokspor-Uşakspor

Gençlerbirliği-Osmaniyespor

Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor

İstanbulspor-Pazarspor

Somaspor-Keçiörengücü

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 17:15
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Kırıkkale
  4. Bayburt
  5. Zonguldak
  6. Yozgat
  7. Van
  8. Uşak
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Samsun
  14. Sakarya
  15. Niğde
  16. Muğla
  17. Mardin
  18. Kahramanmaraş
  19. Manisa
  20. Konya
  21. Kocaeli
  22. Kırşehir
  23. Kırklareli
  24. Kastamonu
  25. İstanbul
  26. Hatay
  27. Gümüşhane
  28. Giresun
  29. Gaziantep
  30. Eskişehir
  31. Erzurum
  32. Erzincan
  33. Elazığ
  34. Edirne
  35. Denizli
  36. Çorum
  37. Çankırı
  38. Bursa
  39. Bolu
  40. Balıkesir
  41. Ankara
  42. Ağrı
  43. Afyon
  44. Adana
  45. Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu!
  46. Türkiye Kupası'nda program
  47. Ziraat Türkiye Kupası

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