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Dünya Türkiye korkusu sardı! Yunanistan'dan askerlik hamlesi
Dünya

Türkiye korkusu sardı! Yunanistan'dan askerlik hamlesi

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkarmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:57:00 -
Türkiye korkusu sardı! Yunanistan'dan askerlik hamlesi

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken, Yunanistan'da Türkiye korkusuyla beklenmeyen bir askerlik hamlesi geldi. Selanik'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, askerlik sürelerinde düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

Askerlik 9 aydan 12 aya çıkarılacak

Miçotakis yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki zorunlu askerlik süresinin 9 aydan 12 ay, askerlik hizmeti yaşının ise 18 olması için hazırlık yapacaklarını söyledi. Konuyla ilgili Yunan medyasına konuşan emekli Korgeneral Yannis Baltzois, askerlik süresinin değiştirilmesi kararının şuanki şartlar içerisinde çok yerinde bir hamle olduğunu belirterek "Şu an birliklerimize yaklaşık yüzde 25-30'luk bir artış sağlayacak hamle. Askeri personel eksikliğimizi tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eyup

Yeter ya. Kabak tadı verdi. Hergün yunan şöyle korktu böyle korktu. Yunanın bir milim geri adım attığı yok. Navtex den başka bir şey ettiğimiz yok
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