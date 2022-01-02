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Gündem Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Tamamen yasakladılar
Gündem

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Tamamen yasakladılar

Terör örgütü PKK, Diyarbakır annelerinin yaptığı çağrıların duyulmasını ve bu çağrılar nedeniyle yaşanan örgütten kaçışları engellemek için teröristlerin iletişim araçlarını kullanmalarını yasakladı. PKK'nın, tehdit ettiği örgüt mensuplarına "kendi iradeleriyle örgüte katıldıklarını, kendilerine destek verilmesini istediklerini" belirten videolar çektirdiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 12:27:00 - 2022-01-02 12:42:18
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Tamamen yasakladılar

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerince yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla PKK'nın terörist sayısı en düşük rakamlara indi. Ayrıca eylem yapamaz hale gelen PKK'dan kaçışlar hızlandı.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ikna çalışmalarıyla geçen yıl 200, son beş yılda da 1065 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Başarılı operasyonlar ve ikna çalışmalarının yanı sıra Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti de örgüt içinde paniğe neden oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 853'üncü gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eylem yapan Necibe Çiftçi, 19 Aralık'taki açıklamasında oğluna "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, "Oğlum HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü, oğlum için buradayım. Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden bu mücadeleye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Ciğerimi benden aldılar. Oğlum için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Çağrıların duyulmasını engellemek için tedbirler alınmaya başlandı

Çiftçi ile diğer Diyarbakır annelerinin çağrıları örgüt içinde korkuya neden oldu.

PKK, örgütten kaçışları ve Diyarbakır annelerinin çağrılarının duyulmasını engellemek için çeşitli tedbirler almaya başladı. Ailesi evlat nöbetinde bulunan örgüt mensuplarına psikolojik baskı uygulayan PKK, aileleriyle haberleşmenin engellenmesi amacıyla da teröristlerin iletişim araçlarını kullanmalarını yasakladı.

PKK'nın, tehdit ettiği örgüt mensuplarına "kendi iradeleriyle örgüte katıldıklarını, kendilerine destek verilmesini istediklerini" belirten videolar çektirdiği belirlendi.

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Yorumlar

deniz HAN

BİLİYORUZ FARKINDA BU MİLLET HDP NİN BÖLÜCÜ PARTİNİN GENÇLERİ DAĞA KAÇIRDIĞINI HAÇLI EMPERYALİST PETROL KUYUSU BEKÇİ KÖPEĞİ PKK YA ADAM YOLLADIĞINI EEEE BUNLARIN PKK NIN ELEBAŞLARINA GÖZ AÇTIRMAYIN PKK YA HERGÜN HER AN HER SANİYE TAARUZ DEVAM EDİLSİN TA Kİ MURAT KARAYILANIN KELLESİ ALINANA KADAR O SAPIK TECAVÜZCÜ KADINLARIN IRZINA GEÇEN DURAN KALKANIN KELLESİ GELE ALINA ARTIK 
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