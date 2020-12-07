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Aktüel Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:15:05 -
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARDAHAN (AA) - Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Ardahan Kent Konseyinde fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Taştan, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'nın "Mucize'nin adı Ayda", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı eserlerini seçti.

Taştan, AA'nın ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla görevini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların kalitesine işaret eden Taştan, "Birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflar mevcut. Her kategoride birer kare seçmeyi tercih ettik. Emeği geçenleri böyle anlamlı ve güzel bir çalışma yaptıkları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

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