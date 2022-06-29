Türkiye kazanımları görmeden geri adım atmaz

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

“Esas önemli olan kendi içerimizde bazı sıkıntıların olmasıdır” diyen Mehmet Erdoğan, “Özellikle HDP ve CHP’den İsveç ve Finlandiya gibi ülkelere açık destek ve kışkırtıcı adımların atılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkelere geri adım attırarak, PKK desteklerini geri çektirme gayreti içerisinde olurken, maalesef CHP ve ittifak üyeleri AB’deki bazı ülkeleri kışkırtarak, geri adım atmamalarını sağlamaya çalışmaktadırlar” şeklinde konuştu.

“Biat etmeyen bir lider var!”

Mehmet Erdoğan şöyle devam etti; “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği konusunda Türkiye, kazanımlarını elde etmeden geri adım atmayacak.

Bugüne kadar ilk defa biat etmeyen bir lider var. ABD Başkanı Joe Biden’ın da bu konularda ‘Türkiye bize biat etmiyor. Bundan çok rahatsızım’ yönünde bir açıklaması var. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devrilmesi için bir sürü planlar içerisine giriyor.”