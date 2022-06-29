Türkiye kazanımları görmeden geri adım atmaz
İspanya’daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Yeni Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Türkiye’nin bu konularda ciddi bir beka sorunu var. Ülkemiz üzerine oynanan bir çok olay var. Bunlardan birisi de PKK’dır. İsveç ve Finlandiya’nın çok açık ve seçik bir şekilde destekleri var. Şu ana kadar özellikle İsveç hiçbir konuda geri adım atmadı. Hem ekonomik, hem silah yardımı hemde lojistik destekler veriyorlar. Bunlar varken, bizim duruşumuz net” diye konuştu.
RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA
“Esas önemli olan kendi içerimizde bazı sıkıntıların olmasıdır” diyen Mehmet Erdoğan, “Özellikle HDP ve CHP’den İsveç ve Finlandiya gibi ülkelere açık destek ve kışkırtıcı adımların atılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkelere geri adım attırarak, PKK desteklerini geri çektirme gayreti içerisinde olurken, maalesef CHP ve ittifak üyeleri AB’deki bazı ülkeleri kışkırtarak, geri adım atmamalarını sağlamaya çalışmaktadırlar” şeklinde konuştu.
“Biat etmeyen bir lider var!”
Mehmet Erdoğan şöyle devam etti; “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği konusunda Türkiye, kazanımlarını elde etmeden geri adım atmayacak.
Bugüne kadar ilk defa biat etmeyen bir lider var. ABD Başkanı Joe Biden’ın da bu konularda ‘Türkiye bize biat etmiyor. Bundan çok rahatsızım’ yönünde bir açıklaması var. Bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devrilmesi için bir sürü planlar içerisine giriyor.”