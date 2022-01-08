  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye Kazakistan'a asker gönderecek mi?
Gündem

Türkiye Kazakistan'a asker gönderecek mi?

Son günlerde Kazakistan’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin Kazakistan’a asker gönderip göndermeyeceği ise merak konusu. Konu hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan açıklama geldi. Peki, Kazakistan’a asker gönderilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:25:00 -
Türkiye Kazakistan'a asker gönderecek mi?

Kazakistan’da sular durulmuyor. Bu sebeple Türkiye’den Kazakistan’a yardım gidip gitmeyeceği araştırılıyor.

Türkiye Kazakistan'a asker gönderecek mi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan’da yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu. Akar, “Kazakistan bizim dostumuz. Askeri eğitim işbirliği dahil çok yakın ilişkilerimiz var. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim önemli bir müttefikimiz, dost bir ülke. Bir an önce Kazakistan'a barış ve huzurun gelmesi, nizamın hakim olması bizim inancımız. Kazakistan'daki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleri ile oradaki sorunları aşacaktır. Biz her zaman olduğu gibi yanlarındayız. Sayın cumhurbaşkanımız her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız şeklinde beyanatta bulundu. Bu bizim için talimattır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde herhangi bir ihtiyaçları olduğunda, talimat verildiğinde Kazak kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu ifade edebiliriz” dedi

Bedelli askerlik ne kadar 2022 | Bedelli askerlik ücreti 2022
Bedelli askerlik ne kadar 2022 | Bedelli askerlik ücreti 2022

Ekonomi

Bedelli askerlik ne kadar 2022 | Bedelli askerlik ücreti 2022

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay