Kazakistan’da sular durulmuyor. Bu sebeple Türkiye’den Kazakistan’a yardım gidip gitmeyeceği araştırılıyor.

Türkiye Kazakistan'a asker gönderecek mi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan’da yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu. Akar, “Kazakistan bizim dostumuz. Askeri eğitim işbirliği dahil çok yakın ilişkilerimiz var. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim önemli bir müttefikimiz, dost bir ülke. Bir an önce Kazakistan'a barış ve huzurun gelmesi, nizamın hakim olması bizim inancımız. Kazakistan'daki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleri ile oradaki sorunları aşacaktır. Biz her zaman olduğu gibi yanlarındayız. Sayın cumhurbaşkanımız her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız şeklinde beyanatta bulundu. Bu bizim için talimattır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde herhangi bir ihtiyaçları olduğunda, talimat verildiğinde Kazak kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu ifade edebiliriz” dedi

