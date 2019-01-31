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Türkiye Kayak Federasyonuna yeni sponsor

- Federasyonun ana sponsoru, çikolata markası Milka oldu

31 Ocak 2019 Perşembe 12:00
Türkiye Kayak Federasyonuna yeni sponsor


İSTANBUL (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun ana sponsoru, çikolata markası Milka oldu.

Bir iş merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Mondelez International Genel Müdürü İhsan Karagöz, milli sporcular Ayşenur Duman, Özlem Çarıkçıoğlu ve Fatih Arda İpçioğlu katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, törende yaptığı konuşmada, "Milka ile şimdilik 1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdik ancak biz bu iş birliğinin uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Milka gibi bir markayı yanımıza almaktan gurur duyuyoruz. Amatör sporların ana sponsoru Spor Toto ama bunun yanında Milka gibi bir marka ile çalışmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Mondelez International Genel Müdürü İhsan Karagöz ise "Milka, 2019 sezonunda Türkiye Kayak Federasyonu ve milli takımların ana sponsorluğunu üstlendi. Kayak sporunun yaygınlaştırılması, sevdirilmesi, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi adına geleceğin kayak milli takımına destek olmayı hedefliyoruz. Kayak sporuna gönül verenlere daha geniş imkanlar sağlamak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Satılan her Milka ürününden federasyona pay verileceğini dile getiren Karagöz, şunları kaydetti:

"Kayak sporunu desteklemek için doğru bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Milka'nın bir farkındalık oluşturmasını umuyoruz. Bu farkındalığı sağlamak için satış operasyonlarına başlıyoruz. Bu sezon için satılan her Milka çikolata, Türkiye Kayak Federasyonuna ve milli sporculara destek olarak yansıyacak. Milka sevenler bu sponsorluğun bir parçası haline gelecek. Her paketten belli bir ciromuzu Türkiye Kayak Federasyonuna verme kararı aldık. 44 ulusal, 24 uluslararası yarışmada hem fiziki olarak kayakçılarımızın yanlarında olacağız hem de gönülden destekleyeceğiz. İnandığımız bir iş birliğine imza attık. Bunu başlangıç olarak görüyoruz."

Milli sporcular ise yurt dışında yarışırken rakiplerinin sponsorlarını gördüklerinde imrendiklerini ve bu desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:00
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