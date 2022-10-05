Türkiye karşıtı kurum, yine kafasını çıkardı! Hadi lan oradan

Türkiye aleyhine verdiği notlarla bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk bankalarının ekonomideki dengesizliklerden kaynaklanan artan riskle karşı karşıya olduğuna inandıklarını bildirdi.

Gayrimenkul fiyatlarındaki artış ve oldukça genişlemeci para politikasının yol açtığı bir hiper enflasyon ortamında dengesizliklerin hızlı şekilde genişlemekte olduğunu iddia eden S&P, oldukça negatif faiz ortamında hızlanan kredi büyümesinin gayrimenkul fiyatlarında artışa daha da katkı yaptığına işaret etti.

Makroekonomik ortamın önümüzdeki çeyreklerde kötüleşmeye devam edeceğine inandıklarını ifade ederek arzularını açığa vuran S&P, “GSYH’da büyümenin 2023’te yüzde 3’ün altına hafif şekilde gerilemesini bekliyoruz. Enflasyonun gelecek yıl ortalamada yüzde 40’ın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Kalkınmakta olan piyasalarda merkez bankalarının şahin duruşlarının etkisiyle Türk Lirası zayıf kaymaya devam edecek. Türk yetkililerin oldukça genişlemeci mali duruşları ve para politikası liraya güvenin daha da baltalanması riski yaratıyor. Zayıflayan lira aynı zamanda Türkiye’nin şirketler sektörünün kredibilitesini de aşındırıyor” dedi.