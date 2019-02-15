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Türkiye Karate Şampiyonası Fethiye’de devam ediyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda 41 ilden 496 sporcu mücadele ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 17:13
Türkiye Karate Şampiyonası Fethiye’de devam ediyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda 41 ilden 496 sporcu mücadele ediyor.


Türkiye Karate Federasyonu’nun organize ettiği Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Fethiye’de Beşkaza (Eldirek) Spor Salonu’nda başladı. 3 gün boyunca sürecek olan şampiyonaya 41 farklı ilden 85 kulüp ve 496 sporcu katıldı. Eldirek Spor Salonunda düzenlenen açılış seremonisine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, AK Parti Fethiye eski ilçe başkanı Kadir Sarıhan, sporcular antrenörler, hakemler ve seyirciler katıldı. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.


Programda açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "3 gün boyunca 41 ilimizden 85 kulüp ve 496 sporcumuz fair-play çerçevesinde kıyasıya mücadele edeceklerdir. Buradan derece ile ayrılan sporcularımız ilerleyen zamanlarda Avrupa’da ve dünyada yapılacak olan müsabakalarda şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı söyleteceklerdir" dedi.


Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, "Türk karatesi 1967 yılından itibaren bugünlere geldi. 1980’e kadar federasyonu bir türlü kuramadık. Fakat 1970-1989 yılları arasında Türk sporcuları dünyada Türk karatesi olmadığı halde Avrupa’da dereceler aldı ve bu derecelerle karate bugünlere geldi" ifadelerini kullandı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Fethiye’de bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak bizleri onurlandırıyor. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.


Şampiyona, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:13
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