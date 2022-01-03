Türkiye kar altında kalacak! 21 ile kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü salı günü 21 ilde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.
2022 yılının ilk haftasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. Bu artışla birlikte salı günü kuzeyden gelen yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.
Marmara'nın doğusunda Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, Karadeniz'in genelinde, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'da Sivas ve Kayseri çevrelerinde yağış görülmesi bekleniyor.
Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor.
Salı günü; Erzincan, Tunceli, Kastamonu, Bitlis, Ağrı, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkâri, Van, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin'de kar yağışı bekleniyor. (İLKHA)