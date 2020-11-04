  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:05:55 -
Türkiye İzmir için tek yürek

BİLECİK (AA) - "Bilecik'in kalbi İzmir için atıyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri iki tıra yüklenerek İzmir'e gönderildi.

İl genelinde yapılan bağışlarla 417 gıda kolisi, 1395 yorgan ve bir tır dolusu ekmek toplandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende gazetecilere açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şentürk, "Bu dönem, birlik ve beraberliğimizin ön plana çıktığı dönemlerdir. Bu girişimler, birbirimizi kalpten ve samimi sevdiğimizin tezahürü oluyor. İzmir'deki felaketin ardından başlatılan bu çalışmayla bize ulaşan yardım malzemelerini İzmir'e yolcu ediyoruz. Allah bize bir daha bu tür afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Daha sonra tırlar yola çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..
Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir
Gündem

Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların büyümesi halinde Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'ın NATO'ya gireb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay