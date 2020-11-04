Türkiye İzmir için tek yürek

BİLECİK (AA) - "Bilecik'in kalbi İzmir için atıyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri iki tıra yüklenerek İzmir'e gönderildi.

İl genelinde yapılan bağışlarla 417 gıda kolisi, 1395 yorgan ve bir tır dolusu ekmek toplandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende gazetecilere açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şentürk, "Bu dönem, birlik ve beraberliğimizin ön plana çıktığı dönemlerdir. Bu girişimler, birbirimizi kalpten ve samimi sevdiğimizin tezahürü oluyor. İzmir'deki felaketin ardından başlatılan bu çalışmayla bize ulaşan yardım malzemelerini İzmir'e yolcu ediyoruz. Allah bize bir daha bu tür afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Daha sonra tırlar yola çıkarıldı.