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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Muğla'da belediyeler bölgeye kurtarma ekibi ve ihtiyaç malzemesi gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:42:07 -
Türkiye İzmir için tek yürek

MUĞLA (AA) - Muğla'da belediyeler, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle, bölgeye kurtarma ekibi ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk etapta arama ve kurtarma ekiplerini bölgeye sevk eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha sonra deprem bölgesine 31 çadır, 200 battaniye 50 bin maske, el dezenfektanı, araç üstü jeneratör, çay kahve ve çorba araçlarını ulaştırdı.

Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, diğer kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Menteşe Belediyesi de hazırlanan battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, yorgan, yastık, maske, eldiven, dezenfektan, kişisel hijyen malzemelerini bölgeye gönderdi.




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