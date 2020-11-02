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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:30:30 -
Türkiye İzmir için tek yürek

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği ve Belediyesince başlatılan "Aksaray'ın Kalbi İzmir İçin Atıyor" yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.

İzmir'de yaşanan depremin ardından başlatılan kampanya kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Belediye binası önüne kurulan çadırlarda afetzedeler için yiyecek, giyecek ve barınma kolileri hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı saatten itibaren deprem bölgesine destek verme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Günün birlik olma günü olduğunu dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Ülke olarak millet olarak İzmirlilerin her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Yurdumuzun dört bir yanında afetzedeler için kampanyalar başlatıldı. Biz de Aksaray olarak şehrimizde kampanya başlattık. Vatandaşlarımız çağrımıza yoğun bir şekilde destek verdi. Duyarlılığından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yardım kampanyalarımız devam edecek. Ülke olarak İzmirli kardeşlerimizin hep birlikte yaralarını sarıp yanlarında olmaya devam edeceğiz. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve aziz milletimize sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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