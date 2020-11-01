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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Bölgede görev yapan AFAD, 112, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak için Afyonkarahisar Kızılay Şubesi gönüllüsü 25 kişi İzmir'e hareket etti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:37:57 -
Türkiye İzmir için tek yürek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede görev yapan personelin yemek ihtiyacını karşılamak için Afyonkarahisar Kızılay Şubesi gönüllüsü 25 kişi yola çıktı.

Anıtpark önünde bir araya gelen 25 Türk Kızılay gönüllüsü, deprem bölgesinde görev almak için İzmir'e hareket etti.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Genç Kızılay Teşkilatı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Genç Kızılay topluluklarının üyelerinin aralarında bulunduğu 25 kişilik ekibin, bugünden itibaren İzmir'deki deprem bölgesindeki çalışmalara katılacağını söyledi.

Gönüllü ekibin İzmir'de görev yapan AFAD, 112, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin beslenme ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Okyar, şöyle konuştu:

"Biz, İzmir'deki deprem bölgesine 25 kişilik ekiple gidiyoruz. Genel merkezimiz tarafından bize orada önemli bir görev verildi. Buradan bütün ihtiyaçlarımızı da oraya götürüyoruz. Deprem bölgesindeki saha mutfağımızda görev yapan kamu personelimize günde 1000 kişilik yemek vereceğiz. İnşallah, Afyonkarahisar halkının ne kadar yardımsever olduğunu hizmetlerimizle göstereceğiz."

Kendilerine ulaşım noktasındaki desteği nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi'ne, gıda ve ekipman konusundaki destekleri nedeniyle de Yarım Elma Derneği ile kentteki bir yemek şirketi ve esnafa teşekkür eden Okyar, sahada gıda konusunda ihtiyaç olması halinde Afyonkarahisarlı iş adamlarından da yardım isteyeceklerini ifade etti.

- "Yaklaşık 10 gün orada hizmet vereceğiz"

Afyonkarahisar Genç Kızılay Başkanı Furkan Aydoğan da İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bütün Türkiye'nin derin üzüntü duyduğunu anlattı.

Bugün itibarıyla deprem bölgesinde gönüllü olarak hizmet vereceklerine değinen Aydoğan, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'dan 25 kişilik arkadaşlarımızla yola çıkıyoruz. Yaklaşık 10 gün orada hizmet vereceğiz. Bütün görev alan gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Biz, iyi ki Kızılayız, iyi ki genciz. Bu kötü durum bizim de başımıza gelebilirdi. Allah yardımcımız olsun."

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