Türkiye - İzlanda maçında Milliler üzdü!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile A Milli Takımımız karşı karşıya geldi. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybettik.

İzlanda, iki kornerle iki gol birden buldu. 21 ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson, kornerden İzlanda'yı öne geçiren golleri attı. Millilerimiz de Dorukhan Toköz ile kornerden bir gol bularak 40. dakikada farkı indirdi.

İkinci yarı boyunca net fırsatlar yakalayan ve oyunu tek kale oynayan Millilerimiz, maalesef eşitlik golünü bulamadı.

Bu sonuçla elemelerdeki ilk puan kayıplarını yaşayan Millilerimiz, 9 puanda kaldı ve ikinci sıraya indi. İzlanda ise bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti ve üçüncü sırayı aldı.

Millilerimiz, bir sonraki maçını 7 Eylül'de Andorra ile Türkiye'de oynayacak. İzlanda ise sahasında Moldova'yı ağırlayacak.