0553 313 94 23

Türkiye - İzlanda maçında Milliler üzdü!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

11 Haziran 2019 Salı 23:41
Türkiye - İzlanda maçında Milliler üzdü!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile A Milli Takımımız karşı karşıya geldi. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybettik.

İzlanda, iki kornerle iki gol birden buldu. 21 ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson, kornerden İzlanda'yı öne geçiren golleri attı. Millilerimiz de Dorukhan Toköz ile kornerden bir gol bularak 40. dakikada farkı indirdi.

İkinci yarı boyunca net fırsatlar yakalayan ve oyunu tek kale oynayan Millilerimiz, maalesef eşitlik golünü bulamadı.

Bu sonuçla elemelerdeki ilk puan kayıplarını yaşayan Millilerimiz, 9 puanda kaldı ve ikinci sıraya indi. İzlanda ise bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti ve üçüncü sırayı aldı.

Millilerimiz, bir sonraki maçını 7 Eylül'de Andorra ile Türkiye'de oynayacak. İzlanda ise sahasında Moldova'yı ağırlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 23:41
  1. İzlanda
  2. Türkiye
  3. canlı maç
  4. maç özeti
  5. İzlanda - Türkiye maçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Takım, ilk yenilgisini İzlanda'da aldı
    1. A Milli Takım, ilk yenilgisini..
    2. Olaya karışan Suriyeliler Tarsus’ta..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2019
    4. "İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim..
    5. Elazığ’da kavga: 2 yaralı
    6. Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı..
    7. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    8. Filistinli çocuğun babasının..
    9. Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya..
    10. Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü..
    11. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    12. İmamoğlu'nun yalanlarına Binali..
    13. İzlanda- Türkiye maçı kaç kaç bitti?..
    14. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    15. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    16. Evde yaptıkları sahte alkollü içince..
    17. Türkiye - İzlanda maçında Milliler üzdü!
    18. Kaldırılması öngörülen sınav için Büro..
    19. Trabzon’da adliye personelinden Yargı..
    20. Mustafakemalpaşa Kaymakamı..
    21. Adliye çalışanlarından GYS..
    22. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa..
    23. Başkan Tekin’e şerbetçi otu figürü..
    24. SAKEM yıl sonu etkinlikleri başladı
    25. Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni
    26. Trump: "Çin Devlet Başkanı Xi ile çok..
    27. Sağlık Bakanı Koca: “Mültecilere..
    28. Başkent'te şiddetli yağış
    29. Antalya Ulaşım AŞ'de vatmanlar greve..
    30. Bursa merkezli 5 ilde silah..
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9
    Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu