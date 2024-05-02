Türkiye İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını durdurdu!

Bloomberg haberini iki Türk yetkiliye dayandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

54 ürünün ihracatı geçen ay kısıtlandı!

Türkiye geçen ay Gazze'deki işgal nedeniyle İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatı kısıtlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 24 Nisan'da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ikili basın toplantısında gelen bir soru üzerine “İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti” açıklaması yapmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay sonunda dış ticaret verilerini açıklıyor. 30 Nisan’da açıklanan veriler ise mart ayını içeriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO