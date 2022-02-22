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Gündem Türkiye, işgalden nasıl etkilenecek? İşte o sorunun cevabı
Gündem

Türkiye, işgalden nasıl etkilenecek? İşte o sorunun cevabı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden Türkiye'nin nasıl etkileneceği sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 13:24:00 -
Türkiye, işgalden nasıl etkilenecek? İşte o sorunun cevabı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, milletler hukukuna göre Rusya'nın Kiev'i almasının tüm Ukrayna'yı alması anlamına geldiğini, Putin'in hedefinin de bu olduğunu belirtti. A Haber'e konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Rusya'nın işgale başladığını çok net bir biçimde görüyoruz. Orada 8.5 milyon Rus yaşıyor, bu tamam. Siz daha önce orayı tanıdınız büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör devletler de var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Ruslar sesini çıkarmamıştı. Bir devletin topraklarının nasıl işgal edildiğini net bir biçimde görüyoruz. Belarus sınırına asker yığdılar. Devletler hukukuna göre Kiev'in alınması demek bütün Ukrayna'nın alınması demek. Sovyet anayasasına göre siz orayı tanıdınız oraya büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör bir devlet var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Rusya sesini çıkarmadı" dedi.

"Ankara, burada itidalli duruyor"

Caşın, krizin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği sorusuna ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan kimsenin yapmadığını yaptı. 'Biz Karadeniz'de acı istemiyoruz' dedi. Zelenski seçilmiş bir devlet başkanıdır. Putin, 'Ben onu tanımıyorum' diyor. Bu doğru değil. Türkiye'nin masaya getirdiği teklif Minsk'in konuşulmasıydı. Ankara, burada itidalli duruyor. Türkiye'ye olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

Rusya, enformasyonu çok iyi kullanıyor. Eğer Ukrayna ordusu Donetsk'e saldırırsa, Luhansk'ta Ruslar öldürülürse Ruslar oraya girer ve Ukrayna'yı tarumar eder. Aslında Rusların istediği de bu" cevabını verdi. 

 

 

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